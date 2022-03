Carregar reprodutor de áudio

Nikita Mazepin falou sobre seu afastamento da Haas Fórmula 1, dizendo que sua disposição de aceitar as propostas da FIA sobre os pilotos russos foi “ignorada”.

Na manhã deste sábado, a Haas anunciou que havia encerrado seu patrocínio principal com a Uralkali, com Mazepin - cujo pai é dono - perdendo sua vaga para a temporada de 2022.

Isso veio como uma resposta à amplamente condenada invasão da Ucrânia pela Rússia na semana passada, com países em todo o mundo impondo sanções à Rússia.

As autoridades do automobilismo em todo o mundo deram suas próprias respostas à guerra na Ucrânia, com a FIA, órgão regulador da F1, proibindo competidores russos e bielorrussos de correr sob suas bandeiras nativas.

Dados os laços da família Mazepin com o presidente russo Vladimir Putin, o futuro de Nikita Mazepin na F1 estava em dúvida.

Em comunicado divulgado em suas redes sociais, Mazepin disse: “Queridos fãs e seguidores, estou muito desapontado ao saber que meu contrato foi rescindido.

“Embora eu entenda as dificuldades, a decisão da FIA e minha disposição em aceitar as condições propostas para continuar foram completamente ignoradas e nenhum processo foi seguido em uma etapa unilateral.

“Aos que tentaram entender, meus eternos agradecimentos.

“Eu valorizei meu tempo na F1 e genuinamente espero que possamos estar todos juntos novamente em tempos melhores.

“Terei mais a dizer nos próximos dias.”

A Haas ainda não fez nenhum anúncio em relação a quem será o patrocinador principal e quem substituirá Mazepin.

Em uma entrevista recente com o jornalista americano Bob Varsha para a Speed ​​City Broadcasting, o chefe da equipe Haas, Gunther Steiner, disse que Pietro Fittipaldi seria o primeiro da fila caso Mazepin não pudesse correr.

“Se Nikita não pudesse correr por algum motivo, a primeira ligação seria para Pietro”, disse Steiner.

“Obviamente, ele está conosco há alguns anos, e então veríamos o que faríamos a seguir.

“Mas quero dizer que Pietro está sempre conosco por um motivo. Nos últimos anos, precisávamos de um piloto reserva, com COVID por perto, então ele está sempre por perto.

“Ele conhece a equipe, conhece o carro para entrar de um dia para o outro. Não há ninguém melhor do que Pietro no momento.”

Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, fez duas corridas em 2020 nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi substituindo Romain Grosjean na Haas após o terrível acidente do francês no Bahrein.

Ele terminou em 17º no GP de Sakhir e 19º em Abu Dhabi.

No início desta semana, a F1 também anunciou que havia rescindido seu contrato com o GP da Rússia, tendo inicialmente declarado que o evento de 2022 em Sochi não poderia ocorrer nas circunstâncias atuais.

Mercedes tem PENA de Verstappen, Hamilton CRITICA Max e título de 2021 é posto na conta de DIRIGENTE

