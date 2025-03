A segunda etapa da temporada 2025 da Fórmula 1 contou com a primeira classificação sprint do ano. E a pole ficou com Lewis Hamilton, superando os dois pilotos da McLaren. Max Verstappen foi o segundo e Oscar Piastri o terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto superou o companheiro de equipe Nico Hulkenberg mais uma vez, avançou o Q2 e ficou com 14º tempo.

A classificação

SQ1

Dos candidatos a ficar com a pole na sprint da China, Max Verstappen foi o primeiro a fazer uma volta rápida e colocar o tempo para jogo, fazendo 1m32s329. tendo Isack Hadjar logo atrás. Logo na sequência, todos os pilotos vieram à pista e foram 'apresentando' os tempos. Ao fim da primeira 'rodada', Oscar Piastri desbancou as Ferraris e conseguiu a melhor marca.

Com a pista evoluindo a cada volta, a pista ficou cheia no minuto final, com todos tentando tempo suficiente para avançar ao SQ2. No fim, foram eliminados: Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Liam Lawson. Gabriel Bortoleto avançou com o 15º tempo.

SQ2

Logo no início da segunda parte da sessão, Bortoleto vinha para abrir os tempos, mas precisou salvar o carro na curva e acabou abortando a volta. Na ponta, Norris fez a volta perfeita com os três setores roxos e pegou a liderança para si com a marca de 1m31s174.

Ao fim, Norris seguiu com o melhor tempo, seguido por Russell. Os eliminados foram: Fernando Alonso, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar. Destaque para Alex Albon em sexto, fazendo contraste com o espanhol que não avançou.

SQ3

Replicando o que aconteceu nas duas sessões anteriores, Norris e Piastri brigaram entre eles para ver quem apresentava o melhor tempo. Contudo, Hamilton veio para surpreender e colocar pressão nos pilotos da McLaren.

F1 AO VIVO: Tudo do QUALI SPRINT na China | Pódio Sprint

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!