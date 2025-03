Em sua segunda classificação na Fórmula 1, o novato brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, voltou a superar o companheiro alemão Nico Hulkenberg em uma tomada de tempos da categoria máxima do automobilismo.

No quali para a corrida sprint do GP da China, segunda de 24 etapas da temporada 2025 e a primeira com o formato sprint, Bortoleto avançou ao Q2 em 15º, desbancando 'Hulk', que larga em 19º na prova curta.

O primeiro eliminado no Q1 foi o australiano Jack Doohan, da Alpine, que larga à frente do companheiro francês Pierre Gasly. À frente de Hulk, em 18º, quem aparece é o também veterano Esteban Ocon, francês da Haas. O último do grid sprint é o neozelandês Liam Lawson, da Red Bull Racing.

