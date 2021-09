Lewis Hamilton disse que achou "surpreendente" que Max Verstappen tenha saído do acidente entre os dois no GP da Itália de Fórmula 1 sem verificar se ele não estava ferido. O heptacampeão colidiu com o holandês na volta 26 da corrida deste domingo (12) enquanto corriam lado a lado na primeira chicane de Monza.

O piloto da Red Bull tentou contornar o lado de fora do rival da Mercedes, quando saltou sobre parte da zebra e foi lançado no ar por cima do carro do britânico, que chegou a ser atingido na cabeça pela roda traseira direita de Verstappen, mesmo protegido pelo Halo, e ficou com dores no pescoço que ele acha que precisarão da atenção de um especialista.

Refletindo sobre as circunstâncias que envolveram o acidente e suas consequências, Hamilton explicou que já havia começado a sentir alguma dor quando viu Max indo embora.

"Eu definitivamente não pensei que ele perderia o controle e bateria comigo", comentou. "Olhando para trás, para a filmagem, obviamente aconteceu muito rápido. Estando no carro, tudo que eu conseguia pensar era em sair de lá e quantas posições estava perdendo. Ainda estava no modo de corrida."

"Eu vi Max sair e apenas passar. Achei isso um pouco surpreendente, porque, em última análise, a primeira coisa que queremos quando há incidentes é ter certeza de que o cara que colidimos está bem, mas o bom é que consegui sair. Foi uma longa caminhada de volta, e lutaremos em outra oportunidade."

Hamilton disse que embora seu pescoço não tenha ficado ruim imediatamente após a queda, começou a ficar rígido mais tarde.

"Estou com um pouco de dor, para ser honesto", disse o piloto. "Na verdade, acho que foi uma descarga de adrenalina na hora e parece que vai ficar um pouco pior à medida que passa. Vou trabalhar com o [fisioterapeuta] Ange [Cullen] para consertar isso. Acho que, honestamente, ainda fui feliz hoje."

"Graças a Deus pelo Halo que, em última análise, acho que me salvou e salvou meu pescoço. No teste real, foi um grande sucesso, mas tudo que eu conseguia pensar é se eu poderia continuar correndo", finalizou.

