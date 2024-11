Após mais uma vitória dominante da Ferrari no México, os dois campeonatos mundiais da Fórmula 1 2024 permanecem em aberto até o GP de São Paulo neste fim de semana, com o público de televisão em foco nos mercados das Américas - no Brasil, o impasse de Band e Globo vem dominando o noticiário.

A corrida em Interlagos é o fim de três semanas consecutivas de corridas de F1 no continente americano, com o GP dos Estados Unidos em Austin precedendo a vitória de Carlos Sainz no México no último fim de semana.

Mas, com o interesse no campeonato na crista da onda, a incerteza sobre os acordos de transmissão nos principais mercados -- Brasil e EUA -- pode fazer com que parte dessa popularidade caia por terra, pelo menos em partes.

Brasil

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, o restante da equipe, enquanto Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, batem Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

No País, o potencial futuro do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 pode ter causado uma dor de cabeça em relação aos direitos de transmissão.

Para ver o quanto o interesse de uma nação sul-americana é despertado por ter um piloto local para torcer, basta olhar para a fronteira do Brasil com a Argentina e testemunhar o clamor por Franco Colapinto.

O possível aumento no número de espectadores caso Bortoleto consiga a vaga na Sauber no próximo ano poderia ter causado um grande problema em relação aos acordos de transmissão no País.

A Band, que assinou uma renovação de três anos em 2022 para transmitir todos os GPs, além das sessões de qualificação e corridas sprint entre 2023 e 2025, já tentou renegociar os termos do último ano.

Uma rescisão de contrato foi cogitada, mas a Band teria rejeitado a taxa para cancelar o acordo antecipadamente e, em vez disso, está disposta a se comprometer a cumprir o acordo - com o potencial incentivo adicional de receita extra caso Bortoleto assine com a Sauber.

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing Foto de: Invicta Virtuosi Racing

A situação ainda não foi resolvida, com as águas ficando ainda 'mais turvas' com a chegada da Globo ao páreo.

Tendo transmitido a F1 por décadas, é dado como certo que a Globo assinará um acordo para substituir a Band a partir de 2026 -- mas a emissora carioca já se preparou para intervir em 2025 e transmitir a temporada do ano que vem, caso Liberty Media (dona da F1) e Band rompam os laços.

Julianne Cerasoli, jornalista freelancer de F1 do Brasil, informa que um acordo já foi fechado entre Globo e a dona da F1. "Do lado da Liberty, eles já haviam concordado com a Globo que haveria 15 corridas na TV aberta [em 2025]", disse ela.

"Estava tudo acertado, faltava acertar mais uma coisinha, e o contrato ia ser enviado para os advogados. Mas a assinatura só poderia acontecer depois que a Band concordasse com sua rescisão", seguiu Cerasoli.

Galvão Bueno and Reginaldo Leme, TV Globo Foto de: Sutton Images

Enquanto um acordo não pode ser firmado neste momento, a Globo apresentou um carro de F1 na frente e no centro de seu evento 'Upfront', feito para mostrar aos anunciantes as principais atrações da rede no ano seguinte. Enquanto o mundo da F1 volta seus olhos para o Brasil neste fim de semana, os direitos televisivos do País enfrentam um futuro incerto - assim como o virtual campeão da F2 Gabriel Bortoleto.

O Motorsport.com Brasil apurou que, mesmo antes da corrida em Interlagos neste fim de semana, estão acontecendo reuniões entre Liberty, emissoras e promotores do GP de São Paulo com vistas à resolução do impasse na TV do País -- o caso ainda não foi plenamente resolvido, mas será em breve.

Estados Unidos

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A Liberty transformou a F1 em um sucesso estrondoso em todo o mundo, abrindo as portas para cada vez mais acesso, mais mídia social e um público aparentemente cada vez maior. Em nenhum lugar isso é mais claro do que no próprio quintal da Liberty, com os fãs dos EUA 'se juntando' à F1 nos últimos anos.

A ESPN assinou acordo de transmissão para 2018 não pagando nenhuma taxa pelos direitos, com a Liberty interessada em levar a F1 para o maior número possível em todo o país, com o canal depois pagando US$ 5 milhões por ano entre 2019 e 2022.

Assim como no caso da Band, um novo acordo foi assinado em 2022 e vai até 2025, com pelo menos 16 corridas sendo transmitidas por ABC / ESPN, embora desta vez, após a onda de interesse do público americano, a emissora da Disney teve que pagar muito mais pelo privilégio - um valor relatado de US$ 90 milhões por ano.

Burke Magnus ESPN, President, Programming & original content, Stefano Domenicali, CEO F1 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

A ESPN bateu um recorde em 2022 com o campeonato de F1 mais assistido já transmitido na televisão dos EUA e, a partir de 2023, exibiu todas as 23 corridas - 18 na ABC ou ESPN e as cinco restantes na ESPN2.

No entanto, uma fonte disse ao Motorsport.com que a chance de um novo acordo ser assinado com a ESPN é de 50/50. Desde não pagar nada até um investimento de US$ 90 milhões por ano e com a F1 continuando a desfrutar de um período de expansão nos EUA, o próximo acordo poderá valer um valor recorde e haverá muitos pretendentes caso os direitos sejam postos no mercado no próximo ano.

