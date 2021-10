F1: Honda descarta se envolver em projeto de motor para 2026

De saída da Fórmula 1 no final de 2021, a Honda insiste que não tem intenção em se envolver com o projeto de desenvolvimento da nova geração de motores da categoria, prevista para 2026, apesar da extensão de sua parceria com a Red Bull.

Com a Red Bull assumindo a propriedade intelectual dos motores da Honda, os engenheiros atualmente envolvidos com o projeto seguirão trabalhando com a categoria até 2022 pelo menos. As unidades serão montadas no Japão e a Honda ainda fornecerá assistência de pista para o próximo ano.

Após isso, a Red Bull assumirá a responsabilidade das atividades na F1, intensificando o trabalho em sua divisão de motores. Mas a Honda também manterá um olhar próximo com seu envolvimento no esporte em uma parceria de longo prazo com a marca austríaca.

Esse acordo, aliado ao fato da Honda se manter atualizada com as discussões sobre a nova era de motores, alimentaram especulações de que a montadora poderia ser tentada a voltar em um futuro próximo.

A F1 busca uma nova era com combustíveis sustentáveis, algo que é de crescente interesse para as montadoras ao redor do mundo. Mas apesar de sugestões de que a saída não seja absoluta, a Honda deixou claro que não há intenção, e que não há discussões entre a direção, sobre ter qualquer envolvimento na próxima geração.

Falando em um evento em Tóquio, Koji Watanabe, chefe de branding e operações de comunicação da Honda, descartou a ideia da marca se envolver em desenvolvimentos futuros com a F1, seja sozinha ou através de sua parceria com a Red Bull.

"Não há uma possibilidade de cooperação na próxima geração de motores. Todos nossos engenheiros envolvidos com o lançamento da Red Bull Powertrains, farão isso em 2022 como apoio, para que eles lancem seu departamento de unidades de potência de forma tranquila".

"Não podemos fazer isso mesmo se pedirem. Não temos intenção de fazer isso agora, e não temos nenhum pedido".

As fornecedoras atuais da F1 mantém conversas sobre o regulamento da nova geração de motores, com a expectativa de se livrar do MGU-H para atrair Porsche ou Audi para o esporte.

