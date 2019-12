Fabricante dos motores da Red Bull e da AlphaTauri (antiga Toro Rosso) na Fórmula 1, a Honda teve preocupações quanto ao desafio de fornecer unidades de potência para duas equipes ao mesmo tempo.

Os temores da montadora japonesa se deveram ao fato de que a Red Bull optou por ter os motores da Honda em 2019. A decisão se deu após a fabricante ter sido ‘aprovada’ pelo time austríaco em 2018, quando a Honda equipou apenas a equipe júnior Toro Rosso.

Na passagem anterior da montadora pela categoria máxima do automobilismo, os japoneses haviam fornecido motores para duas equipes pela última vez na longínqua temporada de 2008, quando, além da própria Honda de fábrica, a Super Aguri foi uma ‘cliente’.

Ainda que a fabricante tenha apresentado uma unidade de potência com rendimento e confiabilidade satisfatórias em 2019, o diretor técnico da montadora na F1, Toyoharu Tanabe, quer aperfeiçoar ainda mais o motor japonês para o campeonato do ano que vem.

Ao Motorsport.com, o dirigente falou sobre a experiência de fornecer unidades motrizes para duas equipes em 2019 e projetou o trabalho para os próximos anos. "Foi um desafio, é claro", admitiu Tanabe. "Com mais equipes, são mais motores”.

“Mas tudo correu bem para as equipes. De todo modo, perguntei aos engenheiros e mecânicos: 'O que podemos fazer para o próximo ano?’”, revelou o diretor, que pôde comemorar em 2019 a primeira vitória da Honda na F1 desde 2006. Relembre como era o mundo naquela época:

Galeria Lista Hamilton era campeão, mas da GP2 1 / 20 Foto de: GP2 Series Media Service O dólar estava na faixa de R$2,15 2 / 20 Foto de: Divulgacao Michael Schumacher anunciava sua primeira aposentadoria 3 / 20 Foto de: XPB Images Fabio Cannavaro era eleito o melhor jogador do mundo daquele ano, após título mundial da Itália 4 / 20 Foto de: Divulgacao Max Verstappen estava prestes a completar nove anos de idade 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Seu pai, Jos, competia na extinta A1 GP, representando a Holanda 6 / 20 Foto de: XPB Images “Crash - No Limite” ganhou o Oscar de melhor filme 7 / 20 Foto de: Divulgacao Max Mosley (à direita) era o presidente da FIA 8 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Muhammad Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele fundou um banco que pretendia acabar com a pobreza no mundo. Escreveu “O banqueiro dos pobres” 9 / 20 Foto de: Divulgacao Marc Márquez tinha apenas 13 anos 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi era “apenas” pentacampeão da principal categoria da motovelocidade, e Nicky Hayden venceu o campeonato daquele ano 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Sony lançou o PlayStation 3, no Japão 12 / 20 Foto de: Divulgacao Fernando Alonso se tornava bicampeão da F1 13 / 20 Foto de: Eric Gilbert Plutão deixava de ser um planeta 14 / 20 Foto de: Divulgacao Bento XVI era o Papa 15 / 20 Foto de: Divulgacao O São Paulo FC conquistava títulos e foi o campeão brasileiro daquele ano 16 / 20 Foto de: Divulgacao O Brasil era eliminado pela França, nas quartas de final da Copa de 2006 17 / 20 Foto de: Divulgacao Jimmie Johnson conquistava seu primeiro título da NASCAR; o primeiro de sete 18 / 20 Foto de: Getty Images O iPhone ainda não havia sido lançado 19 / 20 Foto de: Divulgacao O Gol "Bolinha" foi o carro mais vendido, com 16.592 unidades 20 / 20 Foto de: Divulgacao

“Pedi: ‘Por favor, revise o que fizemos este ano. Qual foi a preocupação e o que foi um problema, em termos de gerenciamento na pista?'. Então podemos fazer uma lista, discuti-la internamente e bolar alguma ideia para o próximo ano".

Apesar do desafio de fornecer motor para mais uma equipe de F1, há o benefício de ter mais tempo de atividades na pista para coletar informações valiosas e experimentar atualizações nas unidades de potência.

Em 2019, a Honda completou 60.466 km de pista durante todos os finais de semana de atividades. Já nas quatro temporadas, bem menos: 29.483 km, 24.093 km, 26.993 km e 20.035 km, respectivamente.

Tanabe, porém, ponderou que o tempo em si não é o único fator: "Há diferenças entre as duas equipes. Aprendemos com as duas. Quanto mais informações tiverem para nos ajudar a melhorar nosso desempenho, melhor”.

"Apoiamos as duas equipes igualmente – em termos de especificação do motor, número de engenheiros e mecânicos, escala, tudo igual. Vamos manter o mesmo estilo, para o próximo ano e sempre”, completou.

