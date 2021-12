A Williams anunciou nesta quinta-feira a contratação de mais um ex-membro da Volkswagen para sua equipe na Fórmula 1: Sven Smeets, que assumiu o cargo de diretor esportivo no mês passado. Smeets trabalhou anteriormente como chefe da equipe da VW no Campeonato Mundial de Rally, respondendo ao atual CEO e chefe da Williams, Jost Capito.

Após um papel importante na campanha da VW para a conquista de três títulos consecutivos de pilotos e montadoras no WRC, Smeets assumiu o cargo de diretor de automobilismo da montadora, quando Capito saiu para se unir à McLaren.

Smeets seguiu no cargo por quatro anos, mas agora se junta à nova gerência da Williams, sendo parte do processo contínuo de reestruturação. Capito assumiu sozinho o comando da equipe mais cedo neste ano após a saída do então chefe de equipe Simon Roberts, identificando uma necessidade de reestruturar a direção, incluindo a contratação de um diretor esportivo.

Smeets assumiu o papel de diretor esportivo no último mês, e já esteve com a Williams no Catar, mas sua contratação foi oficializada apenas agora. Ele é mais um ex-VW a se juntar à equipe, após a chegada de Capito em dezembro do ano passado e do diretor técnico FX Demaison em março.

Segundo a biografia no site, Smeets será "responsável pela governança desportiva e representação da equipe em todos os assuntos desportivos relacionados à FIA, outras equipes e associações do automobilismo".

Smeets também assumirá "a responsabilidade geral da equipe", além de ser o encarregado da Academia de Pilotos, que inclui atualmente Jack Aitken, Roy Nissany e Jamie Chadwick.

"Trabalhando ao lado de Jost Capito, FX Demaison e a gerência da Williams, Sven garante que a cultura, recursos e ambiente ideais estarão em ação para o sucesso da equipe".

Capito disse em junho que havia encontrado vários funcionários dentro da indústria do esporte e do paddock da F1 que "parecem querer trabalhar para a Williams agora".

"Isso nos ajuda muito", disse. "Também vemos que temos muito talento aqui, e não queremos virar tudo de cabeça para baixo. Queremos construir uma equipe que seja sustentável a longo prazo, e que não seja apenas de contratar pessoas por contratar. Se trata de criar uma equipe de verdade, ao redor do talento que já temos aqui".

Sven Smeets, Jost Capito and Francois-Xavier Demaison all worked at Volkswagen Motorsport before joining Williams F1 Photo by: Volkswagen Motorsport

