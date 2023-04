F1: Mercedes explica problema no motor de Russell na Austrália

Carregar reprodutor de áudio

Os engenheiros da Mercedes identificaram a quebra que tirou George Russell do GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2023 da Fórmula 1: uma quebra no cilindro.

Russell, em Baku, certamente terá um novo motor de combustão interna, mas ainda não foi decidido se ele também instalará um novo sistema híbrido e há uma preocupação com a confiabilidade dos seis cilindros. Por ser apenas a segunda unidade de potência do britânico, uma penalidade não será aplicada.

Contudo, a confiabilidade dos motores também estão preocupando. Entre os movidos com UP Mercedes (surgiram em 2022 como a unidade de potência mais confiável) Lando Norris precisou abandonar no Bahrein por conta de um mau funcionamento de uma válvula pneumática.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Um problema diferente do acusado por Russell, que obrigou a McLaren a usar uma unidade de potência praticamente nova (ICE, MGU-K, MGU-H, TC) na rodada seguinte em Jeddah. No caso do britânico, ainda não está claro se será necessária a substituição da unidade de potência completa.

O início da temporada revelou-se mais difícil do que o esperado para os fabricantes de motores, que se depararam com problemas de natureza diferente e inesperada, já que não houve alterações aos projetos que estavam congelados no início de 2022.

A Ferrari já cumpriu uma penalidade com Charles Leclerc (pela substituição de duas unidades de potência) e todos os motores movidos pela Scuderia mudaram para o segundo motor de combustão interna. Não houve notícias tranquilizadoras nem no caso de Nico Hulkenberg, que terá que montar um novo MGU-K em Baku. No momento, apenas a Alpine está sorrindo, já que mesmo na Honda uma segunda unidade de potência completa foi necessária para Nyck De Vries no fim de semana em Jeddah.

