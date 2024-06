As opções de Carlos Sainz na Fórmula 1 para 2025 podem estar diminuindo, com as equipes que esperavam que ele tomasse decisões sobre seu futuro agora avaliando outras rotas. O espanhol vem avaliando há semanas ofertas claras que tem da equipe Sauber/Audi e da Williams para a próxima temporada — mas esta última parece estar cansada de esperar.

O piloto da Ferrari parecia estar prestes a tomar uma decisão final no GP da Espanha, quando foi ventilado que ele anunciaria sua ida para a Williams. Porém, a situação mudou após a Alpine intensificar os esforços para contratar o espanhol.

Esse maior empenho da Alpine ocorre na sequência da chegada de Flavio Briatore como conselheiro do CEO da Renault, Luca de Meo. Briatore defende que a Alpine tenha controle das contratações para os próximos anos, o que daria tempo para se concentrar no desenvolvimento do carro.

A situação provocou uma pausa em Sainz para decidir o que ele quer fazer, e entende-se que ele pediu mais tempo à Williams para decidir seus planos para 2025, o que permite que ele avalie a proposta da Alpine.

A oferta da fabricante francesa é especialmente intrigante, pois é cada vez mais provável que ela abandone o seu programa de motores de fábrica e, em vez disso, mude para um acordo de cliente em 2026.

Embora as regras garantam à Alpine o fornecimento de motores, com a Honda tendo o dever de fornecer unidades de potência aos clientes se necessário, entende-se que Briatore está determinado a garantir um acordo com a Mercedes — embora nada esteja decidido nesse sentido ainda.

Alex Albon, Williams FW46, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A perspectiva de Sainz de dirigir para uma fabricante com um motor potencialmente competitivo é algo que tem seus atrativos. É por isso que Sainz adiou ainda mais para fazer uma ligação sobre as ofertas que tem na Williams e na Audi.

Mas entende-se que essa indecisão, sem nenhuma garantia sobre o que Sainz fará, deixou ambas as equipes com a sensação de que não podem se dar ao luxo de esperar muito mais antes de buscar outras opções de pilotos.

Embora a Sauber/Audi esteja disposta a segurar a escolha por mais de tempo, a Williams decidiu que precisa encontrar um companheiro de equipe para Alex Albon o mais rápido possível – por isso reabriu as negociações com outros pilotos.

A equipe quer um vencedor a bordo para a próxima temporada, sabendo que seus principais alvos são Valtteri Bottas e Esteban Ocon.

Ambos os pilotos são bem conhecidos do chefe da equipe Williams, James Vowles, por trabalharem juntos na Mercedes. As discussões preliminares que ocorreram no início do ano, antes do surgimento da possibilidade de Sainz, agora recomeçaram.

Sabe-se que é fundamental para a Williams ter um piloto totalmente comprometido com o projeto e disposto a participar da jornada que a equipe fará nos próximos anos.

É por isso que a hesitação de Sainz em se comprometer, e a pausa repentina desencadeada pela oferta da Alpine, deixaram a equipa a questionar se o espanhol está suficientemente dedicado ao que planejou.

E embora a porta não esteja completamente fechada para Sainz na Williams, a equipe pode agora precisar de algumas evidências do espanhol de que ele está indo para lá pelos motivos certos, se quiser seguir as negociações.

Efeito dominó da decisão da Williams

A busca da Williams por Bottas e Ocon é interessante porque também pode desencadear um efeito dominó em outros lugares, com outras equipes que estavam interessadas nos pilotos acelerando suas negociações e contratações.

Sabe-se que Haas está atrás do Ocon, enquanto as alternativas preferidas da Audi, caso Sainz recuse, são o francês e Bottas.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Williams

Falando na Áustria, Ocon sugeriu que a notícia de que estava tudo pronto para ele ir para a Haas não estava correta – já que havia outras possibilidades agora para ele.

“Existem, sim, muitas opções, mas não vou comentar qual é a prioridade”, disse Ocon, que deixou claro que também não quer ficar sentado e arriscar ser deixado de lado como em 2018.

“Não queremos de jeito nenhum viver isso de novo, com certeza. Está indo bem no momento, há muitas discussões em andamento e esperamos que isso seja resolvido em breve.”

Bottas disse que previu que as coisas se resolveriam após o GP da Espanha, com a expectativa de que Sainz fizesse uma escolha. Mas a situação agora havia mudado.

“Eu esperava que decisões fossem tomadas no início desta semana, mas os prazos foram adiados novamente”, disse ele.

No entanto, o finlandês disse que há muita atividade acontecendo nos bastidores para finalizar as coisas para o próximo ano.

“Nos meus dias de folga, tenho estado ativo com a minha gestão, com diferentes equipes, incluindo esta equipe, obviamente”, disse ele.

“Então, sim, meio que estou esperando que uma peça caia em um lugar e então tudo deve acontecer bem rápido.”

Questionado se já havia decidido para onde queria ir, Bottas disse: “Com certeza. Tenho minha prioridade e meu pedido, que não posso lhe dizer. Mas sim, para mim, está bem claro o que eu quero.”

Uma possibilidade para Sainz é não buscar um contrato de longo prazo, caso um assento em uma equipe do topo do grid, como a Red Bull, fique disponível nos próximos anos.

No entanto, parece haver poucas chances de ele conseguir um contrato que o deixe como agente livre para 2026.

A Sauber/Audi quer um compromisso de longo prazo em sua nova era, enquanto a Williams está ansiosa para assiná-lo em um contrato de vários anos que pode ir até 2028.

E embora se tenha falado que a Alpine lhe ofereceria um acordo de 1+1 (um ano mais um ano opcional) que lhe daria liberdade para 2026, fontes sugerem que este não é o caso e que ela só está pronta para oferecer um contrato firme de dois anos.

A REAPROXIMAÇÃO de Senna e Prost e a TROCA McLaren-Williams: assessora de Ayrton, Betise conta TUDO!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!