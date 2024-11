Confirmado como piloto da Fórmula 1 na Sauber em 2025, o jovem brasileiro Gabriel Bortoleto -- que encerrará o jejum de titulares do País na competição desde Felipe Massa em 2017 -- tem novo patrocínio para as etapas finais de sua campanha na Fórmula 2, categoria liderada pelo competidor paulista.

Nos eventos de Catar e Abu Dhabi da F2, os dois últimos da temporada 2024 da categoria suporte à F1, Bortoleto terá patrocínio do 'Boticário', que se junta ao rol de apoiadores da carreira do brasileiro de 20 anos.

Em Losail e Yas Marina, respectivamente, Bortoleto buscará confirmar o favoritismo e confirmar o título da F2, o que faria com que ele se tornasse campeão tanto da categoria quanto da F3 em seus anos de estreia nos torneios, emulando o feito de pilotos como Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri.

“Fico realmente honrado em poder levar para o Campeonato Mundial de F2 a marca de perfumaria masculina mais amada do Brasil. Comecei a competir de kart com 6 anos no País e, desde então, não saí mais das pistas. Sempre digo que uma história de sucesso é escrita com dedicação, garra e resiliência. E é exatamente isso que a marca Malbec mostra. Além de toda a sinergia, esse patrocínio é extremamente importante para mim, já que chega em um momento muito especial da minha trajetória”, disse Gabriel.

As etapas de Catar e Abu Dhabi da F2, aliás, serão transmitidas em TV aberta pela Band, casa da F1 no Brasil, conforme informado pelo produtor-executivo da categoria máxima na emissora paulista, Jayme Brito.

Bortoleto lidera o campeonato da F2 com 4,5 pontos a mais que o vice-líder, Isack Hadjar (169,5 contra 165). Cada etapa é composta por duas corridas (a prova sprint e a corrida principal), com pontuações diferentes.

Enquanto na sprint pontuam os oito primeiros, com 10 pontos para o vencedor e 1 para o oitavo, na corrida principal pontuam dez pilotos, sendo 25 pontos para o vencedor e 1 para o décimo. O Motorsport.com faz a cobertura completa.

