F1: Leclerc quer se provar no mesmo carro que Hamilton

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, ainda não tem certeza como será o relacionamento com o futuro companheiro de equipe, o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Em entrevista ao podcast Box, Box, Box, da fornecedora de pneus da categoria, Pirelli, o monegasco espera que seja um grande desafio, por conta do peso da carreira de Hamilton.

"Bem, eu ainda não sei. Ele ainda não se juntou à equipe, mas, com certeza, será muito especial", afirmou Leclerc. "Sempre tivemos um relacionamento muito especial com Carlos [Sainz] e trabalhamos muito bem juntos".

"Mas olhando para o futuro, Lewis é obviamente sete vezes campeão mundial, o piloto mais bem-sucedido de todos os tempos na Fórmula 1".

Leclerc, apesar do desafio, está positivo com a vinda do britânico para a Scuderia: "Portanto, será um grande desafio para mim, mas estou realmente ansioso. Por um lado, poderei aprender com Lewis no mesmo carro que ele, o que é ótimo".

'Mas também tentarei provar do que sou capaz no mesmo carro que Lewis, e isso é uma grande motivação para mim", concluiu, positivo com a própria capacidade de pilotagem.

