Jos Verstappen disse que "gostou" de ver seu filho Max Verstappen dando uma volta em Lewis Hamilton no GP da Emilia Romagna da Fórmula 1 "depois de tudo o que aconteceu no ano passado".

Em Ímola, Hamilton passou por um de seus fins de semana mais difíceis desde que se juntou à Mercedes, quando se classificou fora dos dez primeiros e voltou para casa em 13º lugar.

Esse desempenho contrastou fortemente com o do ano passado, quando Verstappen e Hamilton lutaram de forma acirrada por vitórias durante toda a campanha.

Escrevendo em uma coluna no site oficial de Verstappen, Jos sugeriu descaradamente que gostou de ver seu filho dar uma volta em Hamilton.

"Max teve um excelente fim de semana em Ímola", escreveu Jos. "Achei ele incrivelmente forte. Ele não cometeu um único erro, foi sólido e completamente no controle."

“A Red Bull claramente deu um passo na direção certa. Claro que sabíamos que o carro receberia um upgrade na Itália, mas com as condições climáticas foi difícil fazer uma comparação. Mas podemos definitivamente concluir que nos tornamos mais fortes.”

Ele acrescentou: “Honestamente, gostei de ver Max dar uma volta em Hamilton, depois de tudo o que aconteceu no ano passado. Hamilton realmente teve um momento difícil, enquanto seu companheiro de equipe George Russell parecia mais equilibrado. Não é sempre que você tem a oportunidade de dar uma volta em um Mercedes.”

Jos não foi o único a se animar com a volta de Verstappen em Hamilton, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, fez referência aos rumores durante o inverno europeu de que o britânico da Mercedes poderia aposentar: “Talvez ele devesse ter parado no ano passado”.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, foi mais diplomático. Questionado se foi um momento significativo, Horner disse: “Não, não muito. Obviamente Lewis não teve um grande fim de semana, mas estamos muito focados em nossa corrida e apenas tentando extrair o máximo de pontos."

“Obviamente, foi uma dessas coisas, mas, naquele momento, estávamos olhando para as nuvens e a chuva, se viria nessa última parte da corrida ou não. Estávamos mais focados nisso.”

Já o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse: “Cena da Netflix, eu acho, certo? No final das contas, como responsável por essa equipe, também tenho que receber a resposta pelo fato de não estarmos atuando no momento. É parte disso no final do dia."

