F1 - Russell: Não espero ser mais rápido que Kimi Antonelli

George Russell, piloto da Mercedes, admitiu que não espera ser mais rápido do que seu novo companheiro de equipe e novato na Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli. O britânico diz que não se sente mais rápido hoje do que quando fez sua estreia em 2019 e que a única vantagem que ele traz é a experiência que adquiriu ao longo de suas seis temporadas na categoria.

Falando com a mídia, incluindo o Motorsport.com, antes da corrida de abertura da temporada de 2025 na Austrália, Russell foi questionado se ele acha que precisa estar bem à frente de seu companheiro de equipe italiano agora que está ao lado de um novato em vez do heptacampeão Lewis Hamilton.

"Não, de forma alguma. Kimi é um piloto excepcional, e eu já disse isso antes, não me sinto mais rápido hoje do que quando tinha 18 anos, mas sou muito mais experiente", explicou. "Em uma situação de classificação, se tiver tráfego na volta de aquecimento, sei como lidar com isso".

"Se meus pneus estiverem frios, se estiverem quentes, sei como reagir a essas circunstâncias. Também sei como lidar com as pressões desse esporte".

"Mas, em termos de ritmo de corrida, não acho que eu seja mais rápido hoje do que era há nove anos. Você viu isso com [Oliver] Bearman no ano passado. Bearman fez um trabalho incrível quando entrou na corrida. [Franco] Colapinto fez um ótimo trabalho".

"E da mesma forma que quando todos nós entramos, foi um pouco difícil para mim porque eu estava com a Williams na parte de trás, mas você sabe, quando eu, Lando [Norris], Charles [Leclerc], Max [Verstappen] entramos no esporte, imediatamente estávamos no ritmo, então por que um cara como Kimi não estaria no mesmo barco?"

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, concordou com os comentários de Russell, confirmando que não espera que o piloto britânico "detone" Antonelli.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Eu disse a George: 'Não esperamos que você fique detonando Kimi o tempo todo'", afirmou Wolff. "Não teríamos contratado Kimi se achássemos que seria esse o caso. Por isso, acredito que, em termos de velocidade, Kimi vai estar bem próximo de George".

'Há muito o que aprender em termos de uso prolongado dos pneus, e o desenvolvimento será acentuado".

"Temos uma combinação de um piloto muito jovem, de 18 anos, e outro jovem, de 27 anos, e esperamos que eles se esforcem e se fortaleçam", concluiu o chefe de equipe.

Bortoleto tem um “ALGO A MAIS”. E o ranking da F1 2025? Rico responde

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!