F1 - Jos Verstappen sobre saída de membros da Red Bull: "Eu avisei"

A decisão de várias figuras importantes da Red Bull Racing de deixar a equipe de Fórmula 1 é exatamente o que Jos Verstappen temia no início do ano, disse ele ao Motorsport.com.

No início do ano, o pai do tricampeão mundial Max Verstappen afirmou que "a equipe corre o risco de ser despedaçada", enquanto Christian Horner, que foi acusado por uma funcionária de comportamento inapropriado, continuasse a atuar como chefe de equipe. "Não pode continuar do jeito que está. Vai explodir", disse ele ao Mail Sport. "Há tensão aqui enquanto ele permanecer nessa posição."

Na semana passada, foi anunciado que o chefe de estratégia de corrida da Red Bull, Will Courtenay, está saindo. Ele se tornará o diretor esportivo da McLaren. O britânico esteve na equipe por mais de 20 anos, ainda quando se chamava Jaguar. A saída planejada de Courtenay segue a de Adrian Newey, que se tornará o parceiro técnico da Aston Martin, e do Diretor Esportivo Jonathan Wheatley, que se juntará ao projeto de Fórmula 1 da Audi como chefe da equipe.

"Sim, era sobre isso que eu avisei", Jos Verstappen respondeu ao Motorsport.com no Rally da Bélgica Oriental no último fim de semana, quando confrontado com a notícia de outro veterano membro da equipe deixando a Red Bull Racing. "A equipe então diz: 'Oh, não importa, temos outra pessoa [que podemos colocar nessa posição]'. Mas são muitas pessoas agora [que decidem sair]. E Max recebe perguntas sobre isso o tempo todo e assim por diante. Então, sim, acho que não é bom o que está acontecendo no momento."

Horner, que foi inocentado de alegações de comportamento inapropriado após uma investigação interna por um advogado independente, disse em várias ocasiões que a Red Bull tem força suficiente para lidar com a saída de um membro. Verstappen ‘pai’ arrematou: "Ele sempre ignora isso."

Na pista, as coisas não estão indo bem para a Red Bull há algum tempo. Verstappen venceu sete das 10 primeiras corridas da temporada de 2024, mas está sem vencer há oito corridas consecutivas. No Azerbaijão, a Red Bull foi ultrapassada pela McLaren no campeonato de construtores, enquanto a liderança de Verstappen no campeonato de pilotos caiu para 52 pontos na última corrida em Singapura.

