Há pouco mais de uma semana, Max Verstappen foi punido pelos comissários de pista com serviços comunitários por usar a palavra "fodido" durante a coletiva de imprensa na quinta-feira antes do GP de Singapura de Fórmula 1.

Essa sanção foi mais pesada do que a que outros receberam anteriormente por falar palavrões na coletiva de imprensa. Por exemplo, os chefes de equipe Toto Wolff e Frédéric Vasseur escaparam com uma advertência em Las Vegas no ano passado.

Em Singapura, o tricampeão mundial deixou claro como se sentia em relação à sua punição, respondendo apenas brevemente às perguntas feitas durante a coletiva de imprensa oficial após a classificação e a corrida, antes de falar abertamente com a imprensa fora da sala.

Jos Verstappen também acha absurda a punição e a pena de serviço comunitário de seu filho. "Acho que essa é a coisa mais ridícula de todas", disse Jos ao Motorsport.com no Rally da Bélgica Oriental, no qual ele e seu copiloto Renaud Jamoul terminaram em quarto lugar. "Mas vemos isso no rali também".

Jos está se referindo a uma multa condicional de 30 mil euros imposta ao piloto do WRC Sébastien Ogier por ter criticado os oficiais no Rally da Acrópole, na Grécia, no início deste mês.

O octacampeão mundial de rali protestou de forma semelhante a Verstappen na etapa do WRC no Chile, neste fim de semana, e também deu apenas respostas curtas nas entrevistas pós-corrida. "Fomos instruídos pela cúpula da FIA a ficar de boca fechada", disse ele mais tarde.

O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, havia divulgado no verão passado que o texto do Código Esportivo Internacional havia sido alterado depois que uma pesquisa mostrou que "comentários negativos de pilotos e membros da equipe sênior podem levar a mais ódio contra oficiais nas mídias sociais".

Além disso, Ben Sulayem revelou recentemente em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com que gostaria que os pilotos tivessem um pouco mais de cuidado com a linguagem.

"Acho que a FIA não está indo muito bem", disse Jos Verstappen na Bélgica, antes de concluir com uma risada: "Mas não vou falar muito sobre isso!"

Motorsport Business #17 - FÓRMULA E em SP: Guilherme Birello e Bruno Grassi, sócios do ePrix no País

.