F1: Marko queria demitir Ricciardo após GP da Espanha, diz Horner

A demissão de Daniel Ricciardo antes do fim da temporada de 2024 da Fórmula 1 pode ter sido motivada por pedidos de Helmut Marko. Isso porque, segundo Christian Horner, chefe da Red Bull, o conselheiro dos taurinos já não estava feliz com o australiano desde o GP da Espanha.

Ricciardo será substituído por Liam Lawson nas últimas seis corridas do ano, o que coloca fim à carreira de sucesso do australiano na F1 após 13 anos no grid.

No entanto, embora a Red Bull tenha sido alvo de críticas por não permitir que Ricciardo concluísse a temporada, Horner ofereceu uma nova visão sobre a batalha que enfrentou para mantê-lo no assento da RB até agora.

Ao podcast F1 Nation, após a troca de pilotos da Red Bull, Horner disse que a saída de Ricciardo foi provocada pela falta de consistência - que já havia testado a paciência de Marko no início da campanha.

"Ele [Ricciardo] começou a temporada de forma irregular e, depois, Miami foi um fim de semana com duas metades".

"A sexta-feira e o sábado de manhã foram fantásticos, e parecia o Daniel de antigamente defendendo-se das Ferraris e dirigindo melhor o carro".

"Mas a tarde de sábado e o domingo foram desastrosos. Então, mesmo em Barcelona, Helmut queria que ele saísse do carro, e já havia muita pressão sobre ele".

"Quando chegamos a Montreal, foi o velho e querido Jacques Villeneuve que o deixou bem nervoso, dando-lhe uma bronca, e isso definitivamente o animou, porque a maneira como ele dirigiu o carro naquele fim de semana, ele o agarrou pela nuca e fez um fim de semana de corrida muito forte".

"Por isso, eu disse [a Ricciardo] que ligasse para Jacques sempre que fosse para as corrida, pelo resto do ano, porque o que quer que ele tenha dito, definitivamente funcionou".

Horner disse que o destino de Ricciardo foi efetivamente selado pelo fato de ele não ter atingido os picos de forma que seus chefes queriam para mostrar que merecia um retorno à equipe principal.

Embora as repetidas frustrações de Sergio Pérez tenham deixado sua posição em dúvida, Ricciardo não fez o suficiente para ser um candidato automático a substituto.

"Fiz o melhor que pude para que ele tivesse o máximo de tempo no carro para que pudesse render. Caso contrário, ele teria saído do carro depois de Barcelona".

"Todos os pilotos estão sob pressão para cumprir o prometido, mas o motivo pelo qual Daniel estava no carro era para se colocar de volta em uma posição que lhe permitisse estar lá para assumir a responsabilidade se Checo não cumprisse o prometido".

"O problema é que os dois tiveram problemas de forma em momentos diferentes. Checo começou a temporada muito bem, muito forte, e Daniel estava tendo dificuldades. E então, obviamente, quando Checo perdeu a forma, Daniel encontrou um pouco de forma. Mas isso nunca foi convincente o suficiente para dizer: 'ok, devemos trocar os dois pilotos'".

Horner também explicou que a decisão de colocar Lawson para correr imediatamente visa garantir que a Red Bull saiba do que o neozelandês é capaz, enquanto avalia o que fazer com Pérez a longo prazo.

"Precisamos de respostas para o quadro geral em termos de pilotos", disse Horner. "Com seis corridas restantes, é a oportunidade perfeita para alinhar Liam ao lado de Yuki [Tsunoda] para ver como ele se sai nos seis GPs restantes".

"Isso vai além da RB. Engloba a Red Bull. Obviamente, temos um contrato com Sergio para o próximo ano, mas é preciso estar sempre de olho no que vem a seguir".

"E será que vai ser o Liam, ou precisaremos procurar fora da equipe? Ou será que um dos outros juniores vai se destacar no momento certo, como Isack Hadjar ou Arvid Lindblad?", finaliza.

