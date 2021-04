Uma imagem que pode ter passado despercebido pelos fãs no final de semana da Fórmula 1 em Ímola foi o encontrão que Lewis Hamilton e Max Verstappen tiveram após a classificação. Mas, para o pai do holandês, Jos, esse momento pode ser um sinal do quão intensa a disputa pelo título pode ficar em 2021.

Os dois pilotos se esbarraram por acidente ao passar pelo outro no parque fechado durante as entrevistas para a transmissão internacional. Mas enquanto o momento não parece ser resultado de uma tensão entre a dupla, Jos Verstappen acredita que isso é uma prévia de como as coisas podem ficar com a luta pelo título se intensificando.

Falando em uma live no Instagram com o apresentador Jack van Gelder, do canal holandês Ziggo Sport, Jos disse está animado com a luta pela frente.

"Não sabemos como será logicamente, mas se eu analisar o encontrão que eles tiveram após a classificação em Ímola, acho que podemos esperar algo neste ano".

"Ambos são pilotos que não querem ser superado pelo outro. Nenhum deixará o outro colocá-lo de lado, especialmente com o título em jogo nesta temporada. Acredito que será um ano ótimo, intenso".

Desde a sua chegada a F1, Max Verstappen está na melhor posição possível para lutar pelo título, e seu pai reconhece que a situação tem positivos e negativos.

"O fato de que podemos vencer todas as corridas, em teoria, lhe dá mais paz de espírito, já que sabemos que Max está no lugar correto, com a Red Bull. Mas sim, ao mesmo tempo, aumenta a pressão".

Jos acredita também que não há nada diferenciando as performances da Red Bull e da Mercedes, com os carros sendo favorecidos a partir das características das pistas.

Perguntado sobre nenhuma equipe querer o título de favorito, Verstappen disse: "Acho que Red Bull e Mercedes estão praticamente igualadas neste ano".

"Toto Wolff segue dizendo que a Red Bull tem o melhor carro e Christian Horner devolve dizendo que a Mercedes está a frente. Mas acho que a verdade está no meio disso. Em cada circuito o favorito muda, dependendo do que cada carro depende. Mas isso cria pressão extra também".

