F1: Marko garante que Tsunoda irá até o fim de 2025 na Red Bull

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, afirmou que o futuro de Yuki Tsunoda estará seguro até o final da temporada de 2025 da Fórmula 1, após o japonês ser promovido para a equipe principal às custas de Liam Lawson.

A equipe austríaca fez a decisão pela troca após o GP da China, onde Lawson teve novamente um desempenho muito abaixo do esperado em sua segunda corrida com a equipe de Milton Keynes – incluindo a última colocação em ambas as sessões de classificação em Xangai.

Esse é um sintoma da instabilidade em torno do segundo carro da Red Bull e a decisão pode gerar mais especulações sobre o restante da temporada, mas Marko fez uma afirmação firme em uma entrevista em vídeo com a publicação irmã do Motorsport.com, a Formel1.de.

Quando perguntado se o piloto da Racing Bulls, Isack Hadjar, cuja estreia na Fórmula 1 tem sido, em grande parte, positiva até agora, seria o próximo na fila caso Tsunoda não correspondesse às expectativas, Marko respondeu de forma sucinta: "Yuki Tsunoda vai terminar a temporada."

O austríaco também expandiu os motivos pelos quais a Red Bull mudou de ideia tão rapidamente sobre Tsunoda, depois de tê-lo recusado para essa mesma vaga apenas três meses atrás. A justificativa inclui um estado mental mais forte e um desempenho convincente nas corridas de Melbourne e Xangai, embora o último não tenha se traduzido em resultados devido a erros de estratégia.

"Tsunoda é um piloto rápido, sabemos disso, mas ele teve altos e baixos", disse Marko. "Foi por isso que achamos que Lawson era o melhor e mais forte candidato. Mas Yuki passou por uma transformação. Ele mudou sua gestão e, nessa situação, essa foi simplesmente a melhor opção."

"Porque, mesmo em Suzuka, embora Lawson conheça a pista, Hadjar, por outro lado, também não conhecia a China e estava imediatamente em ritmo, quase tão rápido quanto Yuki – pelo menos na classificação. Então foi uma espiral descendente que precisávamos quebrar para dar a Lawson um futuro em sua carreira."

Liam Lawson, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yuki teve altos e baixos – lembro-me dos dois acidentes no México, por exemplo. Ele simplesmente não era tão estável quanto agora."

"Yuki está no seu quinto ano. E a experiência em condições tão difíceis é um fator enorme. Yuki enfatizou várias vezes que é, na verdade, o homem certo para a Red Bull Racing."

Para tomar uma decisão consciente, a Red Bull deu a Tsunoda "duas ou três sessões de simulador" após o GP da China. Foi nesse momento que o piloto de 24 anos fez a diferença.

"Precisávamos agir rapidamente", comentou Marko. "E tudo foi positivo. Também o feedback técnico, pelo qual ele sempre foi acusado de não dar, não entender ou não conseguir ajustar um carro – isso também se mostrou incorreto."

Um fator que não foi crucial para a troca de pilotos, no entanto, foi o apoio da Honda ao seu protegido.

"O fato de o Japão ser a próxima corrida é apenas uma coincidência", insistiu Marko. "E claro, a Honda está feliz com a decisão – isso é claro. Mas esse não foi o fator decisivo. O envolvimento da Honda termina no final deste ano de qualquer forma."

Quanto à possível contribuição financeira da Honda para o acordo: "Isso não foi decisivo e não foi a motivação por trás da decisão também."

Agora, será que a Red Bull deu a Tsunoda algum tipo de referência em termos de desempenho enquanto ele se adapta ao instável RB21? Ele realmente pode encarar o restante da campanha sem ameaça imediata?

A resposta de Marko foi contundente para o predecessor de Tsunoda. "Não, ele não precisa se preocupar. Mas não se esqueça, Liam Lawson se qualificou em 20º lugar duas vezes. E isso é difícil."

