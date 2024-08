O volante ainda controla o carro - nem tudo mudou! - , mas essa simples função de dirigir o carro foi modificada várias vezes. Em essência, a Fórmula 1 reinventou o uso do volante, que passou por um incrível desenvolvimento nos últimos 35 anos.

Os volantes da F1 agora também fornecem ao piloto e aos seus engenheiros uma grande quantidade de informações que podem levar a melhores decisões, além de oferecer uma interface para controlar as principais funções da unidade de potência e do chassi.

Por esses motivos, sem falar nas alterações ergonômicas que também são feitas, um volante é personalizado individualmente para cada piloto.

Se tomarmos a Ferrari como exemplo, há uma diferença significativa no layout dos volantes de Charles Leclerc e Carlos Sainz, sendo que ambos os pilotos têm uma preferência diferente no que se refere ao layout de suas borboletas de embreagem.

Leclerc prefere uma única no estilo "osso da sorte", com uma dobradiça à esquerda que lhe permite usar a mão direita para modular a embreagem. Enquanto isso, Sainz tem um layout de pás duplas, que lhe dá a opção de usar qualquer uma das mãos para operar a embreagem.

Essa pode parecer uma diferença sutil, mas há obviamente uma proporção muito diferente no movimento de cada pá, o que claramente funciona melhor para a sensação e a ativação da embreagem.

Sainz chegou à Ferrari já tendo usado um layout semelhante em seu volante da McLaren em 2020 e o manteve, enquanto Leclerc já havia operado um layout de pás duplas na Sauber e mudou para o layout de estilo "osso da sorte" com o qual a Ferrari se familiarizou, tendo trabalhado com o mesmo design durante o mandato de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Em um mar de botões, interruptores e seletores, todos com domínio sobre determinados aspectos do chassi e da unidade de potência, cada piloto explora ainda mais o que funciona melhor para ele, com alguns dos rotores de polegar na metade superior do volante oferecendo funcionalidade diferente para cada piloto, enquanto os botões também podem ser movidos para melhor atender às necessidades de cada piloto.

Esse é um aspecto da estreia de Oliver Bearman, no GP da Arábia Saudita, que mostra como o britânico fez um trabalho impressionante em tão pouco tempo. Ele usou o volante de Sainz, em vez da especificação usada por Leclerc, que era o que ele estava acostumado a usar quando dirigia no simulador.

Entende-se que Bearman pediu para usar o volante sobressalente de Leclerc, mas o pedido foi negado, pois isso poderia colocar em risco os dois pilotos se houvesse uma falha em um deles.

Isso significou que Bearman teve que se adaptar, não apenas à mudança na posição da borboleta da embreagem, mas também na posição de alguns botões, com o botão DRS no volante de Leclerc trocado por um ajuste de equilíbrio do freio no volante de Sainz, por exemplo.

A Williams fez mudanças significativas em seu volante para 2024, uma década após a chegada da unidade de potência híbrida e a introdução de uma tela maior, conhecida como PCU-8D.

Fornecido às equipes pela McLaren Applied Technologies, ele pode ter até 100 perfis personalizáveis pelo usuário, o que o torna um recurso incrivelmente útil tanto para o piloto quanto para os engenheiros.

Mas nem todas as equipes fizeram a mudança para esse novo monitor em 2014, pois nada menos que cinco das 11 equipes continuaram a usar o monitor PCU-6D menor que as equipes vinham usando há anos. Dessas cinco equipes, a Lotus, a Caterham e a Force India incorporaram o display no volante, enquanto a Williams e a Red Bull optaram por montá-lo no painel do cockpit, o que lhes permitiu utilizar um design de volante no estilo borboleta.

Todas essas equipes deram o salto para a tela maior em 2015, com o PCU-6D simplesmente incapaz de exibir tantas informações quanto seu sucessor. Enquanto todos os seus rivais mudaram para uma tela montada no volante, a Williams não o fez, pois continuou com uma posição montada no painel (abaixo).

Finalmente, a decisão de montar a tela dentro do volante resultou em um volante de novo formato para a Williams, que ainda tem uma abordagem ligeiramente estilística para economizar peso e reduzir a inércia, já que a metade inferior do volante forma um triângulo, em vez de ser quadrada como seus rivais.

