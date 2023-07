Lewis Hamilton não terá um sábado fácil no GP da Áustria de Fórmula 1. O heptacampeão sofreu com os limites de pista e com tempos deletados e, com isso, terá que largar do fundo do grid, em 18º. Após a sessão, o britânico disse que a corrida sprint "não importa", mas que tentará se divertir.

O piloto da Mercedes teve duas sessões de classificação complicadas no Red Bull Ring. Na sexta-feira, o britânico garantiu a quinta posição no grid para o domingo, mas ficando atrás de Max Verstappen, da dupla da Ferrari e de Lando Norris.

Já no quali da sprint, realizado na manhã deste sábado, Hamilton teve uma vida ainda mais complicada. O britânico viu seu melhor tempo no SQ1 ser deletado a minutos do fim da sessão e, sem conseguir entregar uma nova volta rápida, teve que se contentar com a 18ª posição no grid de largada da prova de mais tarde.

E os problemas da Mercedes continuaram no quali, com George Russell sofrendo com um problema hidráulico. O jovem britânico precisou recolher seu carro para trocar a barra de direção, ficando de fora da disputa do SQ2 e garantindo a 15ª colocação no grid.

Após o fim da sessão, Hamilton falou sobre o resultado decepcionante do início do sábado: "O timing não era correto. Mas a corrida sprint não importa de qualquer maneira".

"Então hoje quero me divertir lutando lá de trás. É o que temos. Não vou me preocupar muito com isso. Queria estar ali ainda. Não tenho nada a dizer [para a equipe]. O negócio é focar em nosso trabalho, e teria sido mais fácil largando lá de cima. Mas vou tentar me divertir largando do fundo".

