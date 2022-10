Carregar reprodutor de áudio

Na sétima volta de uma corrida que foi de chuvosa a seco, o piloto da Alfa Romeo, Zhou Guanyu tentou passar por Nicholas Latifi em uma batalha pelo 18º na curva cinco do GP de Singapura de Fórmula 1.

Mas Latifi pareceu espremer Zhou na parede, com o contato entre a dupla destruindo o canto dianteiro direito da Alfa Romeo, forçando o piloto chinês a abandonar a corrida. O canadense também bateu na parede como resultado da colisão e enquanto ele tentava continuar com uma nova asa dianteira, o piloto da Williams, no entanto, também teve que retirar antes do carro de segurança que entrou na pista,

No rádio da equipe, Zhou ficou furioso com Latifi e disse que o piloto da Williams o colocou na parede e, após a investigação, os comissários da FIA concordaram com essa avaliação. Em seu veredito, os comissários de Singapura deram a Latifi uma penalidade de cinco posições no grid para o GP do Japão da próxima semana, além de dois pontos de penalidade em sua licença, elevando o total de Latifi para três pontos de penalidade nos últimos 12 meses.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Os comissários revisaram as evidências em vídeo e determinaram que a LAT foi predominantemente culpada pela colisão”, dizia a decisão dos comissários.

"ZHO estava tentando ultrapassar LAT em uma reta que se aproximava da curva 5 e tinha espaço suficiente, pegando a linha de corrida normal. LAT puxou para a esquerda, não deixando uma largura de carro para ZHO e resultando em contato significativo entre os carros."

O GP de Singapura provou ser um fim de semana para esquecer para a Williams, com Alex Albon também se aposentando após contato com as barreiras. Foi o primeiro de vários incidentes em uma corrida que foi predominantemente disputada em intermediários após um atraso de mais de uma hora pela chuva.

