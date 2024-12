F1: 10 momentos que custaram a Pérez sua vaga na Red Bull

A carreira de Sergio Pérez na Red Bull termina agora com cinco vitórias, três poles e 932 pontos. O fato de ele só ter somado a última dessas três categorias na temporada de 2024 da Fórmula 1 é uma das três principais razões pelas quais ele finalmente foi descartado como companheiro de equipe de Max Verstappen.

Os outros dois são, em primeiro lugar, o fato de que foi graças ao fato de Pérez ter somado apenas 35% do total de pontos do campeão mundial que a Red Bull perdeu o título de construtores de 2024. E que as coisas simplesmente não tinham nenhuma esperança de se recuperar.

Em sua corrida em casa, no México, ficou óbvio, pelas mensagens privadas dos membros da Red Bull, que o monte de boa vontade que Pérez havia construído ao defender Verstappen contra Lewis Hamilton no final da campanha de 2021 havia finalmente se esgotado.

Ele havia sobrevivido à decisão de verão de manter ele e Daniel Ricciardo em seus respectivos lugares. Agora, ambos se foram. E, para Pérez, há um rastro de momentos da temporada em que ele deveria ter se saído melhor e que explicam por que ele foi abandonado.

1. Não vencer quando Verstappen abandonou na Austrália

Pérez não conseguiu conquistar a vitória na Austrália depois que Verstappen teve um problema de confiabilidade Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Embora a Ferrari parecesse ser a equipe a ser batida durante uma corrida em Melbourne, a Red Bull largou na pole e parecia ameaçadora com Verstappen - três corridas na parte da temporada em que a equipe permaneceu tão dominante quanto em 2023.

Mas o fogo no freio do holandês fez com que ele se retirasse logo no início, com Carlos Sainz passando serenamente para a vitória, com o único interesse nos demais lugares do pódio vindo da batalha entre seu companheiro de equipe na Ferrari , Charles Leclerc, e os pilotos da McLaren.

Pérez, com um RB20 que deveria ter sido um candidato à vitória, não estava presente. Isso aconteceu depois de ele ter atrapalhado Nico Hulkenberg no início de uma classificação que deveria ter lhe rendido o terceiro lugar no grid.

Ele foi prejudicado por um rasgo na viseira que ficou preso em seu assoalho no caminho para o quinto lugar. Mas esse resultado destacou o fato de que Pérez sempre deve estar presente para ajudar quando Verstappen é atingido por um infortúnio para a Red Bull. E se ele tivesse largado em uma posição mais alta, poderia ter evitado a perda de downforce na corrida.

2. Perder para Norris na China

Um pódio, mas não o 1-2 que a Red Bull esperava na China Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Melbourne pode ter sido um ponto fraco, considerando como Pérez apoiou Verstappen no Bahrein, na Arábia Saudita e no Japão. Mas, no retorno da F1 à China, ele deixou escapar outro resultado desse tipo, enquanto Verstappen conquistava outra vitória.

Depois de se desentender com Sainz e Fernando Alonso na corrida Sprint que Verstappen venceu, Pérez ficou a 0,3s do companheiro de equipe na classificação. Então, na largada do GP da China, ele deixou o piloto da Aston Martin passar por fora dele e a largada na primeira fila foi cancelada.

A pressão excessiva no início de cada um de seus stints subsequentes o prejudicou em relação a Lando Norris, que havia largado atrás, mesmo com a sorte variável dos safety cars virtuais e reais. Como a McLaren ainda não havia recebido a atualização que transformaria a temporada em Miami, esse foi um resultado ruim para um piloto do RB20.

Quando o MCL38 recebeu uma grande atualização em Miami, o fim de semana de Pérez começou mal, pois ele passou o sprint lutando contra o RB de Ricciardo antes de ficar atrás das duas Ferraris na classificação para o GP.

Em seguida, ele quase eliminou Verstappen no início da corrida que deu início à temporada de Norris.

3. Acidente em Mônaco começa a somar uma pesada conta de danos

Os acidentes dispendiosos começaram a se somar aos resultados ruins em Mônaco Foto de: Red Bull Content Pool

Depois de conquistar uma famosa vitória em Mônaco em 2022 - que, não esqueçamos, enfureceu Verstappen, já que o acidente no Q3 de seu agora ex-companheiro de equipe o impediu de ir além do terceiro lugar - os acidentes prejudicaram as duas visitas seguintes de Pérez ao principado.

Em 2023, ele se acidentou no Q1. Em seguida, neste ano, ele sofreu outra batida na volta de abertura, não conseguindo progredir no ritmo do segmento de abertura da classificação.

A batida com os pilotos da Haas, que causou a bandeira vermelha, não foi totalmente culpa dele, mas ele tinha espaço para se mover com Kevin Magnussen se aproximando na sinuosa subida para Massenet.

"Um desastre completo", disse ele após a classificação. Mas isso também resumiu seu fim de semana como um todo.

4. Extensão do contrato pós-Mônaco não ajuda a forma de Pérez

Um novo contrato deu ânimo a Pérez no Canadá, mas os resultados não o acompanharam Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A tentativa mais óbvia da Red Bull de tirar Pérez de uma espiral em que ele realmente se encontrava desde 2022 aconteceu quando a empresa anunciou que ele havia recebido uma extensão de contrato de dois anos em 4 de junho.

A ideia era que, supostamente seguro em sua posição, sua forma melhoraria.

"As últimas corridas têm sido difíceis, há convergência no grid, mas estamos confiantes em Checo e esperamos que ele retorne à forma e ao desempenho comprovados, que vemos com tanta frequência", disse Horner antes da próxima corrida, no Canadá, as coisas foram igualmente ruins.

Pérez novamente não conseguiu sair do Q1 - culpando um problema no carro que a Red Bull não quis explicar. Em seguida, bateu sozinho na corrida - optando por voltar aos boxes com o carro muito danificado para evitar o risco de um safety car afetar as chances de Verstappen na frente. Ao fazer isso, ele recebeu outra penalidade no grid para a Espanha.

Depois de uma Espanha medíocre - ficando em oitavo depois de largar em 11º, quando Verstappen venceu brilhantemente ao segurar Norris - Pérez foi péssimo novamente na Áustria. Na terra natal da Red Bull, ele perdeu para Hulkenberg no GP, sendo prejudicado duas vezes com um ritmo fraco em comparação com o piloto da Haas, que ele não conseguiu manter atrás de si em uma disputa acirrada na última volta.

5. A bagunça de Silverstone

Em um fim de semana terrível no GP da Inglaterra, cresceram os rumores de uma separação de verão com a Red Bull Foto de: Erik Junius

Na corrida seguinte, em Silverstone, os dois carros da Red Bull tiveram momentos em Copse no seco Q1. Mas, enquanto Verstappen segurou a oscilação e só danificou o assoalho na saída de pista, Pérez partiu em uma ultrapassagem, ficou preso na brita e começou a outra corrida em casa da Red Bull no pitlane.

No GP da Inglaterra, ele fez a largada com pneus intermediários antes que a chuva realmente caísse com força e, precisando de uma parada extra, acabou com uma surpreendente desvantagem de duas voltas, em 17º, enquanto Verstappen se salvou em segundo.

"Tenho um contrato com a equipe e vou dar a volta por cima", prometeu.

6. Mais do mesmo na Hungria e depois dela

As coisas não melhoraram para Pérez na Hungria antes da pausa de verão Foto de: Giorgio Piola

A história foi semelhante para Pérez na Hungria, onde a Red Bull lançou a primeira grande atualização do RB20, mas apenas no carro de Verstappen.

Ele se classificou em 16º lugar, com outro acidente no Q1, e correu para sétimo - tudo sob a pressão da gerência da Red Bull, que considerava a possibilidade de ativar uma cláusula em seu contrato que o colocava em perigo se ele estivesse 100 pontos atrás de Verstappen no início das férias de verão.

Na época, ele estava 141 pontos atrás, o que seria um número impressionante de 285 até o final da temporada. Essas discussões nos bastidores estavam ligadas à decisão simultânea da Red Bull de promover Ricciardo de volta à equipe principal ou trocá-lo por Liam Lawson, que ainda estava à espera.

Mas, no final das contas, decidiu-se manter o status quo para as primeiras corridas pós-verão, já que, na época, sentiu-se que Ricciardo havia feito o suficiente para que as coisas continuassem como estavam. Mas a saída de Ricciardo do RB durou apenas mais quatro corridas, com Pérez recebendo seis além disso.

7. Segundo lugar em Spa não dá certo

Largando em segundo, Pérez estava fora da disputa depois de apenas uma curva Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antes de a Red Bull fazer suas escolhas de verão em seu estábulo de pilotos de F1, Pérez causou mais uma decepção em Spa, às vésperas das férias de verão.

A pista rápida e ondulada, com suas muitas curvas de alta velocidade, é o layout perfeito para seu pacote de carros, com Verstappen devidamente detonando para chegar ao topo da classificação aqui pelo quarto ano consecutivo. Mas, de outra forma muito familiar, ele ficou para trás no grid por ter que trocar peças do motor.

Assim, Pérez ficou com o que deveria ter sido uma vitória garantida da Red Bull a partir do segundo lugar no grid. Mas ele estava fora da disputa na primeira curva, quando Hamilton passou por ele para perseguir e ultrapassar Leclerc, que herdou a pole position, e o piloto da Mercedes acabou vencendo (eventualmente).

Pérez continuou a deslizar para trás e finalmente chegou em sétimo lugar - três posições à frente de Verstappen, que havia largado nove posições atrás.

8. O 'boom' de Baku termina em fracasso

Baku foi a corrida que escapou, com um acidente tardio com Sainz resultando em um infeliz DNF Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Como acontece com frequência devido ao equilíbrio neutro da direção que ele gosta nas configurações necessárias para lidar com tantos 90 graus, Pérez brilhou nas ruas de Baku. Em 2024, esse foi o único fim de semana em que Verstappen não estava em lugar algum, já que o desafio de manuseio do RB20 foi o mais difícil e sua aposta de configuração saiu pela culatra.

Portanto, Pérez liderou a fila para a Red Bull, embora tenha se classificado apenas em quarto lugar e a 0,4s da pole de Leclerc. No entanto, na corrida, ele se tornou uma ameaça de vitória - e poderia ter chegado à frente do eventual vencedor Oscar Piastri se não fosse pelos esforços de Norris para atrasar o RB20 líder durante a fase de pitstop da corrida, enquanto o segundo McLaren usava a estratégia contrária.

A liderança de Piastri após essa etapa poderia ter significado a ultrapassagem de Pérez sobre Leclerc e a conquista do que teria sido a primeira vitória em 17 meses e a continuação da visita anterior da F1 ao Azerbaijão, no início de 2023 (agora definido como seu último triunfo na F1 em uma carreira que remonta a 2011).

Mas ele permaneceu preso atrás dos líderes. Então, quando os pneus de Leclerc já estavam em frangalhos e a luta pelo segundo lugar começou, com Piastri bem à frente, Pérez não conseguiu se mover para os hectares de espaço à sua esquerda em uma batalha repentina com Sainz na outra Ferrari.

Houve contato, desta vez com Pérez como o maior culpado. Seguiu-se outro reparo caro para a Red Bull e uma vitória muito necessária para a equipe em apuros foi desperdiçada.

9. Erros no México pioram as coisas

Começando fora de posição, Pérez logo acabou lutando com Lawson no que se tornou uma rivalidade prolongada Foto de: Red Bull Content Pool

Verstappen finalmente fez com que sua equipe voltasse a vencer no sprint de Austin, depois que Pérez não conseguiu repetir seu bom desempenho em Baku em outro cenário de rua em Cingapura. Na corrida principal, no Texas, ele se envolveu em disputas com os pilotos do meio e perdeu muito tempo para os da frente, antes de ir para sua corrida em casa, no México.

Lá, a pressão é sempre sobre Pérez, mas, com o campo tão próximo atualmente, ele corria o risco de passar por algo embaraçoso: a saída da Q1 que ocorreu. Ele culpou o fato de não ter conseguido "frear ou parar o carro e, assim que eu atacava a frenagem, começava a deslizar e a travar".

Na corrida, ele foi penalizado por alinhar-se muito à frente em seu grid e teve um encontro contundente com Lawson que o deixou com danos. Receber o dedo do meio do neozelandês em seu caminho para terminar com uma volta e ser o último dos finalistas foi a indignidade final.

10. Catar encerra a carreira de Pérez na Red Bull

O fim de semana de Pérez no Catar foi embaraçoso para todos os envolvidos Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A essa altura, as fontes da Red Bull pareciam cada vez mais exasperadas. A equipe havia tentado ajudar Pérez com o problema de freio de longa data, mas, aparentemente, sem sucesso.

No Catar, ele saiu no TL1 e, de forma desconcertante, não reagiu à mudança das luzes de sua última largada no pitlane por ter sido equipado com uma especificação de suspensão diferente, enquanto a Red Bull buscava uma solução desesperada para seus problemas de dirigibilidade, mesmo aqui, cinco corridas depois de seu avanço no projeto com o assoalho de Austin e os desenvolvimentos do sidepod.

Essa gafe permitiu que Franco Colapinto, da Williams, chegasse à frente, e Perez foi para o box durante a corrida para fazer mais experimentos de configuração em nome de Verstappen, que mais tarde foram considerados um fracasso. Pelo menos, ele chegou à terceira posição na classificação do GP, que seu companheiro de equipe superou antes do início da disputa com George Russell.

Na corrida do Catar, Pérez parecia estar pronto para se beneficiar quando o safety car foi chamado por causa dos detritos e furos que Hamilton e Sainz haviam sofrido quando ele estava correndo entre eles.

Mas ele desperdiçou essa chance ao rodar sozinho quando a neutralização estava prestes a terminar.

Ele queimou a embreagem ao tentar voltar a andar, o que se repetiu depois que ele foi atropelado por Valtteri Bottas, da Sauber, no final da temporada, na semana seguinte, em Abu Dhabi.

Um final abaixo do esperado, portanto, para um período na melhor equipe da F1 da era atual.

O último ato de Pérez na Red Bull - uma saída na primeira volta em Abu Dhabi Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

