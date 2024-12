O piloto da Ferrari, Charles Leclerc terminou o dia de testes de pós-temporada da Fórmula 1 de 2024 na liderança, com tempo de 1min23s510. Gabriel Bortoleto, brasileiro campeão da Fórmula 2 e que correrá pela Sauber em 2025, ficou em 18º, com volta de 1min24s738. Já Felipe Drugovich, com sua Aston Martin, fez 1min25s010, garantindo a 21ª colocação.

Enquanto testava os compostos de pneus de 2025 para a Pirelli, Leclerc estabeleceu o tempo mais rápido durante as nove horas de teste de terça-feira no circuito de Yas Marina, que sediou o final da temporada no domingo (8).

Nas condições mais frias da tarde, após o pôr do sol, Leclerc registrou 1min23s510 para ser o mais rápido, completando 134 voltas. Na ocasião, ele desbancou o piloto da Mercedes, George Russell, que deu o mesmo número de voltas.

Em sua estreia completa na Williams, com 146 voltas, Carlos Sainz também foi mais rápido que Russell e ficou em segundo lugar, um décimo a frente do britânico, com Nico Hulkenberg em quarto lugar em seu primeiro dia a bordo do carro da Sauber.

Depois de ficar de fora durante a manhã enquanto se recuperava de uma gripe, Andrea Kimi Antonelli, estreante na Mercedes em 2025, foi o quinto mais rápido no segundo W15, designado para novatos.

Os tempos do teste de terça-feira não são um forte indicativo para a próxixam temporada, pois não há informações exatas sobre qual dos seis compostos de pneus da Pirelli as equipes usaram e quando, e isso sem considerar as cargas de combustível e outros parâmetros.

As equipes tiveram um dia relativamente livre de problemas, além de uma breve bandeira vermelha no final por motivos desconhecidos, fornecendo à Pirelli uma quantidade agradável de dados e feedback dos pilotos para trabalhar.

Assim como aconteceu com Sainz e Hulkenberg, o teste pós-temporada de terça-feira foi uma ótima oportunidade para Esteban Ocon se ambientar à sua nova equipe, Haas, já que o francês ficou de fora do GP de Abu Dhabi para ser liberado para o teste. Ocon deu 119 voltas com o VF-24 e terminou o dia em 10º.

Outras aparições notáveis incluíram Yuki Tsunoda, que finalmente teve seu primeiro teste em um carro da Red Bull e completou 127 voltas, enquanto o outro Red Bull foi para o vice-campeão da F2, Isack Hadjar.

O astro da McLaren na Indy, Pato O'Ward, teve outra chance de testar para os recém-coroados campeões de construtores, completando duas distâncias completas de um GP.

O teste de terça-feira fecha as cortinas da temporada 2024 da F1, com a próxima ação na pista programada para o teste de pré-temporada de três dias no Bahrein, entre 26 e 28 de fevereiro.

A abertura da temporada de 2025 terá início com o GP da Austrália em Melbourne, em 16 de março.

Teste de F1 de Abu Dhabi - resultados completos:

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas 1 Charles Leclerc Ferrari 1min23s510 134 2 Carlos Sainz Williams 1min23s635 146 3 George Russell Mercedes 1min23s789 134 4 Nico Hulkenberg Sauber 1min23s859 113 5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1min23s873 62 6 Ayumu Iwasa RB 1min24s100 110 7 Pato O'Ward McLaren 1min24s222 116 8 Jack Doohan Alpine 1min24s268 137 9 Paul Aron Alpine 1min24s275 121 10 Esteban Ocon Haas 1min24s305 119 11 Luke Browning Williams 1min24s375 105 12 Ryo Hirakawa Haas 1min24s435 133 13 Liam Lawson RB 1min24s440 159 14 Arthur Leclerc Ferrari 1min24s576 68 15 Isack Hadjar Red Bull 1min24s632 125 16 Lando Norris McLaren 1min24s678 84 17 Yuki Tsunoda Red Bull 1min24s689 127 18 Gabriel Bortoleto Sauber 1min24s738 130 19 Oscar Piastri McLaren 1min24s838 72 20 Jak Crawford Aston Martin 1min24s997 109 21 Felipe Drugovich Aston Martin 1min25s010 146 22 Frederik Vesti Mercedes 1min25s159 55 23 Antonio Fuoco Ferrari 1min25s238 73

MotoGP no Brasil, FINAL do Moto1000GP, RETROSPECTIVA 2024 on e OFF-ROAD, e estreia da Yamaha na F-E



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MotoGP no Brasil, FINAL do Moto1000GP, RETROSPECTIVA 2024 on e OFF-ROAD, e estreia da Yamaha na F-E

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!