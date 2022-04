Carregar reprodutor de áudio

Após três etapas da temporada 2022 da Fórmula 1, a Ferrari é vista como a franca favorita ao título, mesmo antes das equipes iniciarem a evolução de seus carros. E segundo Charles Leclerc, um fator que mudou no time italiano ao longo dos últimos anos o deixa confiante de que Maranello poderá se manter à frente em meio à guerra de desenvolvimento.

O monegasco venceu duas das três primeiras corridas do ano para abrir uma vantagem grande no Mundial de Pilotos, enquanto o mesmo acontece com a Ferrari entre os construtores. Mas com todos ainda no começo da compreensão dos novos carros, há a chance de uma reviravolta caso alguma rival consiga superar a vantagem do time italiano com as atualizações.

Há anos a Ferrari não se vê envolvida em tamanha batalha de desenvolvimento, tendo aprendido da pior forma possível em 2018, quando foi superada pela Mercedes na segunda metade do ano. Mas apesar do desafio, Leclerc tem fé de que seu time em Maranello está em melhor forma do que nunca para enfrentar isso.

"Para acompanhar a Red Bull em termos de desenvolvimento será difícil, mas é a mesma equipe que fez esse carro que comandará o desenvolvimento, então estou confiante. Não há motivos para termos um pé atrás porque fizemos um ótimo trabalho, ou o pessoal em Maranello fez um ótimo trabalho".

"Há alguns desenvolvimentos vindo por aí e estou confiante de que seguiremos na direção correta. Então, sim, não focaria muito nos demais. Acho que precisamos focar em nós mesmos".

Um ponto chave para seguir adiante, segundo Leclerc, é o fato da Ferrari ter uma base de dados e um conhecimento melhor sobre as áreas que precisam melhorar.

"Nos últimos dois anos, vi um salto no modo como analisamos cada fim de semana: no modo como identificamos nossas fraquezas e o quão rapidamente pudemos reagir para melhorarmos em pontos que estávamos sofrendo".

"Então sim, estou confiante que a equipe pode fazer um ótimo trabalho de desenvolvimento".

Leclerc se vê liderando o mundial pela primeira vez, mas sente confiante em suas habilidades para não ser batido pela pressão.

"Obviamente já estive nessa situação nas categorias de base, mas estar nessa situação na F1 significa muito, especialmente após os últimos anos e por estar nisso com a Ferrari. É incrível".

"O pensamento é diferente em comparação aos anos anteriores, porque agora sei que tenho um carro capaz de vencer. Não preciso exagerar em nada ou fazer nada muito especial para subir uma ou duas posições, porque sei o que há no carro e só preciso fazer o meu trabalho".

