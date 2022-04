Carregar reprodutor de áudio

Otmar Szafnauer, chefe da Alpine na Fórmula 1, acredita que o motor entregue pela Renault para a equipe representa uma evolução em comparação aos anteriores, ficando a menos de 10cv da melhor unidade presente hoje no grid.

A falta de performance da unidade de potência foi um limitador para a Alpine no ano passado, devido ao fato da sede de Viry-Chatillon da Renault estar focada em entregar uma atualização maior no motor deste ano, optando por congelar a especificação anterior. Entre as mudanças, o destaque é a utilização do turbo split.

Para Szafnauer, seus colegas na marca francesa fizeram um "trabalho brilhante" ao reduzir a diferença.

"Acho que demos um passo adiante na unidade de potência. E possivelmente estamos a menos de 10cv do melhor, no meio do bolo. Acho que Viry fez um trabalho brilhante. E agora depende de nós seguir desenvolvendo o carro".

A significância do início forte de temporada da Renault está ligada ao congelamento no desenvolvimento do motor que está em vigor até 2025. Enquanto alguns itens da unidade de potência já estão congelados desde o mês passado, outros ainda têm uma janela até setembro.

"Isso nos permite trabalhar mais próximo com nossa equipe de unidades de potência para fazermos algumas melhoras que podem ser usadas, com mudanças de arquitetura no chassi. Algumas outras coisas ainda são livres. Mas agora temos que focar no que precisamos melhorar no chassi para o futuro".

Enquanto a performance tenha melhorado, a Alpine já sofreu problemas com motor nas primeiras corridas. O motor que Fernando Alonso usou no Bahrein foi enviado para a fábrica, mas declarado ok e já voltou à rotação do espanhol.

Porém, ele perdeu o V6 usado na Arábia Saudita após uma falha na bomba de água, que levou ao superaquecimento e seu abandono.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Foi apenas uma mudança de precaução para nós testarmos algumas coisas no dinamômetro, e tudo parece ok", disse Szafnauer sobre o motor do Bahrein. "Então ele será usado novamente. O outro, infelizmente, mesmo com a bomba não sendo parte do motor de combustão interna, você pode trocar isso, mas superaqueceu o motor, então esse foi embora. Mas ficaremos bem".

Alonso ainda bateu em Melbourne na classificação após uma queda na pressão do óleo que levou ao acionamento do modo de segurança, criando um blecaute em seu motor no meio da curva, mas esse motor também foi recuperado e usado na corrida.

"Foi um anel em O que selava o óleo. Ele travou e o óleo vazou. Temos um modo de segurança para salvar o motor, então quando você vê uma queda na pressão do óleo, esse modo é ativado. Foi o que aconteceu. Só precisamos trocar o anel".

Szafnauer disse que não há preocupações sobre o motor de Esteban Ocon de Melbourne, apesar de mensagens exibidas na transmissão com o engenheiro pedindo que o francês resfriasse o carro durante a corrida.

"Isso é por causa do pelotão e o DRS. Se ele estivesse na frente, não seria necessário. Se você se planejar para o pelotão, com um pacote de resfriamento para isso, você adiciona muito arrasto. Então o certo é ser competitivo, e é o que acontece quando você reduz um pouco ou segue em frente. Mas é preciso dizer isso a ele, porque ele não tem como saber".

