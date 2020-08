F1: Leclerc fala em "sofrimento" da Ferrari nas retas de Spa

Até aqui, a Ferrari tem vivenciado uma temporada difícil na Fórmula 1, após diretivas técnicas terem causado uma perda de potência em seu motor, além do acordo secreto feito com a FIA após a investigação da Unidade de 2019. E para Charles Leclerc, Spa será uma pista particularmente difícil para a equipe italiana.

No momento, a Ferrari é apenas a quinta no Mundial de Construtores, com Leclerc sendo o único a conquistar dois pódios na Áustria e em Silverstone. O monegasco volta neste fim de semana ao palco de sua primeira vitória no Mundial, mas não espera o mesmo resultado, devido a característica do circuito de Spa.

"Não acho que vamos esperar uma performance similar à do ano passado. Será mais difícil", disse. "Mas já sabíamos disso, como vimos no início da temporada".

"Sempre é difícil saber de antemão onde estaremos, mas tentarei dar o meu melhor para estar o melhor posicionado possível. Eu amo essa pista, então veremos o que é possível fazer".

A Ferrari se esforçou para aumentar sua velocidade de reta em Silverstone, ao adotar um ajuste radical de aerodinâmica, usando menos downforce que o normal. Mas Leclerc disse que não é possível fazer o mesmo em Spa, já que a pista exige naturalmente menos downforce.

"Não acho que há nada em particular que possamos fazer aqui. Acho que será o mesmo para todos. Então acredito que sofreremos no primeiro e no terceiro setores. Mas o segundo ainda é importante na volta rápida. Com sorte, podemos ganhar algum terreno ali".

No primeiro treino livre para o GP da Bélgica, a Ferrari não conseguiu ir além da 14ª e 15ª posições no grid, sendo que apenas 17 pilotos marcaram tempos na sessão.

Já Sebastian Vettel, que foi sétimo na Espanha, sentiu que o resultado foi controle de danos, e que a diferença pequena no pelotão do meio significa que basta um pouco para não pontuar.

"Certamente esperamos mais, mas nesse momento é difícil para nós. Quando você está no pelotão, pode ficar desde quinto até 12º ou 13º, dependendo da corrida".

DIRETO DO PADDOCK: A alfinetada de Verstappen e a possível saída da Globo com participação de Ricardo Zonta

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: