A Fórmula 1 fechou o sábado em Baku com a sessão classificatória, que definiu o grid de largada para o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2024. E em uma disputa com algumas surpresas, como a presença das duas Williams no Q3, a pole position ficou com Charles Leclerc, tendo Oscar Piastri ao seu lado na primeira fila.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Sergio Pérez, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Franco Colapinto e Alex Albon. Já Lando Norris foi eliminado ainda no Q1, saindo em 17º.

Q1

O final do Q1 foi caótico. Com Ocon circulando devagar na pista após mais um problema, o acionamento da bandeira amarela atrapalhou as voltas finais de vários pilotos.

Leclerc foi o mais rápido com 01min42s775, 0s124 à frente de Albon, com Piastri em terceiro, a 0s258. Gasly, Hamilton, Verstappen, Hulkenberg, Colapinto, Russell e Pérez completaram o top 10. Já Norris foi a grande surpresa do Q1. Acertando a barreira de proteção em sua última tentativa, o vice-líder do campeonato acabou sendo eliminado ainda na primeira parte do quali.

Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 20º no domingo: Daniel Ricciardo, Lando Norris, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Esteban Ocon.

Q2

Verstappen foi o mais rápido do Q2 com 01min42s042, apenas 0s014 à frente de Leclerc, com Pérez em terceiro a 0s221, Russell em quarto e Alonso em quinto. Colapinto, Sainz, Piastri, Hamilton e Albon completaram os dez que avançaram para a briga da pole position.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 15º no domingo: Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Lance Stroll.

Q3

Charles Leclerc ficou com a pole para o GP do Azerbaijão com um tempo de 01min41s365, tendo Oscar Piastri ao seu lado na primeira fila, a 0s321. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Sergio Pérez, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Franco Colapinto e Alex Albon.

A Fórmula 1 encerra o fim de semana no domingo com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2024. A largada está marcada para 08h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

