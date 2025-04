"Tomamos uma direção diferente, o que me agrada. Se continuarmos nesse caminho, espero que consigamos nosso primeiro pódio." Às vésperas da etapa de Jeddah de Fórmula 1, Charles Leclerc não escondeu o otimismo em relação a um compromisso que, no papel, deveria ser mais adequado ao SF-25, mas que também poderia ter exposto certas limitações do carro.

Fazendo um balanço, a Ferrari saiu da Arábia Saudita com duas considerações entrelaçadas: o primeiro pódio da temporada deu um impulso moral a uma equipe que precisava e queria enviar um sinal, mas também destacou como o caminho de volta ao topo ainda é longo e depende de atualizações.

A classificação mostrou a Scuderia como a quarta força no campeonato, cuja falta de carga aerodinâmica se traduz em falta de desempenho quando se trata de explorar todo o potencial do carro. Na corrida, por outro lado, o SF-25 voltou a ganhar vida, como na semana passada no Bahrein, antes do Safety Car, surpreendendo a própria Ferrari em alguns aspectos.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Lars Baron

No final da corrida, Frédéric Vasseur explicou que não tinha uma explicação clara de como e por que o SF-25 tinha sido tão competitivo na fase final do primeiro stint com pneus médios, mas também apontou que a verdadeira anomalia era a diferença de desempenho entre a classificação e a corrida, identificando a volta de clasificação como uma das áreas que precisavam ser melhoradas para obter uma vantagem.

Leclerc lidou bem com o primeiro stint

Largar em quarto, atrás de George Russell, teve um grande impacto no ritmo que Leclerc manteve na parte inicial da corrida, mas, de certa forma, também foi a chave para a competitividade na fase final do stint. Sem delta suficiente para ultrapassar na pista, o monegasco sabiamente manteve distância nas primeiras vinte voltas e evitou ficar no ar sujo.

Isso se desdobrou em dois efeitos: Leclerc teve que se adaptar ao ritmo de Russell, estabelecendo tempos, em média, cerca de seis décimos mais lentos do que a dupla líder. Não foi coincidência que, nas 17 voltas desde o fim do Safety Car até o pit stop do britânico, o piloto da Ferrari tenha criado uma diferença de mais de 11 segundos para Verstappen.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

No entanto, no momento em que Russell voltou aos boxes, permitindo que ele expressasse seu ritmo livremente no ar puro, Leclerc baixou os próprios tempos com uma progressão que surpreendeu até mesmo a própria Ferrari, tanto que ele conseguiu estender seu stint, o que mais tarde se mostrou crucial para impedir a volta de Lando Norris.

De onde vem a mudança de ritmo

O interessante é entender de onde veio essa melhora acentuada no ritmo e como ela deve ser lida em uma análise mais ampla da corrida. A resposta mais natural é que ela se deve ao fato de ele ter começado a forçar nas curvas, sabendo que poderia aumentar o ritmo sem o risco de diminuir a diferença e se encontrar novamente em ar sujo que comprometeria os pneus.

Esses quase seis décimos de média acumulados nas primeiras vinte voltas resultaram da manutenção de um ritmo consideravelmente mais lento nas curvas, com uma gestão muito mais econômica do acelerador e, consequentemente, menos estresse sobre os pneus, tanto devido à redução do deslizamento quanto às menores cargas a serem suportadas.

Comparação de telemetria entre Verstappen e Leclerc na volta 17: observe quando o monegasco perde nas curvas Foto de: Gianluca D'Alessandro

Isso também pode ser apreciado na comparação de telemetria com Verstappen, da qual se depreende não apenas o que foi dito, mas também que a Scuderia foi decididamente mais eficaz nas retas, com picos de até 10 km/h a mais; um delta devido tanto às escolhas aerodinâmicas quanto ao uso diferente dos mapeamentos do motor.

Embora as velocidades máximas sejam um ponto forte do carro, é fundamental analisar esses dados de forma mais ampla: ganhar tempo nas retas implica que o tempo perdido nas curvas foi maior do que a média da volta, reduzindo ainda mais o estresse sobre os pneus.

Essa é uma visão geral que ajuda a entender a progressão de Leclerc durante o primeiro período, quando ele conseguiu fazer curvas com ar livre, liberando um ritmo que, sem dúvida, era superior ao de Russell até aquele momento, confirmando que a Ferrari ainda tinha espaço para melhorar o desempenho.

Comparação de duas voltas do primeiro stint de Leclerc antes e depois do pit stop de Russell: observe a melhora acentuada no ritmo de curva Foto de: Gianluca D'Alessandro

Sem Russell na frente, o ritmo de Leclerc com pneus médios teria sido mais "equilibrado" e consistente durante o stint, mas não teríamos observado o salto no ritmo que caracterizou seu desempenho, embora isso não diminua o fato de que os tempos do monegasco naquela etapa foram excelentes.

Observando os tempos, de fato, Leclerc quase conseguiu acompanhar Norris naquela etapa com ar limpo, o que atesta o ritmo do monegasco, mesmo que o delta de desempenho entre médio e duro, conforme confirmado pela Pirelli, fosse pequeno. Além disso, o britânico da McLaren precisou forçar bastante nos estágios iniciais para concretizar o retorno.

Não é mais suficiente trabalhar apenas na configuração

Na verdade, a incógnita na equação foi a Mercedes, que entrou em colapso devido a dificuldades no gerenciamento de temperaturas e degradação térmica, a ponto de provocar bolhas, um fenômeno raramente visto em um circuito de baixa degradação como Jeddah, onde o maior risco sempre foi a granulação.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Isso também é demonstrado pela comparação interna na Mercedes: Andrea Kimi Antonelli foi de fato mais rápido do que seu companheiro de equipe na fase final da corrida, mas também foi de 7 a 8 décimos por volta mais lento do que Russell na primeira parte do segundo stint. Uma troca que confirma como um gerenciamento diferente do stint pode variar os valores.

Essas voltas de ar limpo se mostraram cruciais para Leclerc, pois permitiram que ele estendesse seu stint além das previsões iniciais, alinhando-se com Norris, mas também criando um delta de nove voltas sobre a dupla Verstappen-Piastri.

O primeiro pódio da temporada certamente não é a conquista sonhada pela Ferrari, mas é um primeiro passo encorajador, também útil para "destravar" uma entrada que estava começando a parecer apertada. A equipe tem um carro eficiente, mas que, no momento, ainda sofre com a falta de carga aerodinâmica: uma deficiência que é mais evidente nos treinos classificatórios, onde a Scuderia mostrou as maiores dificuldades, contando com um Leclerc que está frequentemente no limite.

O crescimento inevitavelmente vem da adição de carga "equilibrada", que deve garantir um salto no desempenho tanto em uma volta de classificação quanto na corrida. Mas agora está claro que, para fazer o avanço, não limitado a episódios esporádicos em um discurso mais amplo que também pode ser aplicado à Red Bull, não é mais suficiente trabalhar apenas na configuração, da qual o monegasco já está extraindo o máximo, mas também é necessário algo mais concreto.

