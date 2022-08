Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 deu sequência às atividades para o GP da Hungria nesta sexta-feira. E na segunda sessão de treinos livres do fim de semana, a Ferrari seguiu na frente, mas agora com Charles Leclerc na frente, seguido de Lando Norris, enquanto Carlos Sainz foi o terceiro colocado.

Completaram o top 10: Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, George Russell, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, enquanto Lewis Hamilton foi o 11º.

Na sessão da manhã, Sainz foi o mais rápido, tendo Verstappen em segundo, separando o espanhol de seu companheiro de Ferrari, Leclerc, enquanto Norris foi o quarto, à frente de Russell, Pérez e Hamilton.

Com a previsão de chuva para o sábado, o TL2 ganhou uma importância ainda maior, por ser a última sessão em que as equipes poderiam trabalhar no ajuste dos carros para a corrida de domingo. Por isso, praticamente todo mundo foi para a pista já nos cinco minutos iniciais.

Após os 15 primeiros minutos, a liderança era de Leclerc, com 01min18s911, 0s637 à frente de Sainz, enquanto Verstappen e Pérez vinham na sequência, com Alonso completando o top 5. Enquanto isso, a dupla da Mercedes vinha lá no fundo, com Hamilton em 13ºe Russell em 14º.

A bandeira amarela deu as caras com 38 minutos ainda no relógio, devido a uma forte rodada de Albon na primeira curva. Por sorte, o tailandês conseguiu evitar uma batida na barreira de proteção.

Quando o cronômetro chegou à metade, os pilotos trocavam os pneus médios pelos macios e já estavam nas simulações de classificação, com os tempos mais rápidos do dia.

Neste momento, Leclerc seguia na frente, tendo na sequência a dupla da McLaren, com Norris em segundo e Ricciardo em terceiro, enquanto Alonso e Vettel completavam o top 5. Sainz era o sexto, com Pérez em sétimo, Hamilton em nono, Verstappen 12º e Russell 14º, estes ainda sem tempos com os pneus vermelhos.

Nos minutos seguintes, os pilotos voltaram aos boxes, trocando pneus e enchendo os tanques para as simulações de corrida.

A 15 minutos do fim, Leclerc seguia na ponta com 01min18s445, 0s217 à frente de Norris, enquanto Sainz era o terceiro, Verstappen o quarto e Ricciardo o quinto. Alonso, Vettel, Russell, Pérez e Bottas fechavam o top 10, com Hamilton em 11º.

No final, Charles Leclerc se manteve na ponta até o cronômetro ser zerado, garantindo a liderança da sessão com 01min18s445. Lando Norris conquistou um surpreendente segundo lugar para a McLaren, enquanto Carlos Sainz foi o terceiro. Completaram o top 10: Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, George Russell, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, enquanto Lewis Hamilton foi o 11º.

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring amanhã, para o terceiro treino livre para o GP da Hungria. A sessão acontece às 08h, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

