A Fórmula 1 abriu o sábado em Melbourne com um movimentado terceiro treino livre para o GP da Austrália. Charles Leclerc garantiu a liderança em sua última volta lançada em um resultado apertado, com Max Verstappen, Carlos Sainz e Lewis Hamilton andando no mesmo décimo.

George Russell, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Lance Stroll e Lando Norris completam o top 10.

Com um clima bem diferente da sexta-feira, com tempo nublado, ventos e temperaturas mais baixas, o TL3 teve um começo mais devagar, com apenas a dupla da Red Bull marcando voltas rápidas nos primeiros minutos.

Após os 15 minuros iniciais, Verstappen liderava com 01min17s100, enquanto Pérez ficava a 0s050. Sainz e Leclerc eram os únicos outros com tempos marcados, mas a 1s344 e 1s289, respectivamente todos de médios.

Na sequência, a pista começou a ficar mais movimentada, com alguns pilotos saindo de pneus macios e outros focados em simulações de corrida.

Quando o TL3 chegava à metade, finalmente víamos todos os pilotos com voltas rápidas completadas. Sainz liderava com 01min16s791, o melhor tempo do fim de semana até então, com Leclerc a 0s296, Verstappen a 0s309 e Pérez a 0s359, todos de médios. De macios, Russell e Hamilton vinham na sequência a 0s681 e a 0s763.

Entrando nos 10 minutos finais, Sainz se mantinha na ponta, mas agora com Hamilton em segundo, de macios, a apenas 0s015, enquanto Leclerc, Piastri e Verstappen completavam o top 5.

A Fórmula 1 volta à pista de Melbourne nesta madrugada, às 02h, para a classificação, que define o grid de largada para o GP da Austrália. A sessão tem transmissão da Band e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise do sábado e projeção da prova do domingo. Não perca!

