Charles Leclerc admitiu que sua equipe não tem velocidade para desafiar a McLaren pelo campeonato de construtores da Fórmula 1 deste ano, mas espera que ela ainda esteja na disputa por consistência.

Enquanto a McLaren tem sido a melhor equipe na F1, substituindo a Red Bull, o ressurgimento da Ferrari em corridas recentes permitiu que ela permanecesse na disputa pelo campeonato de construtores.

Com seis corridas restantes, a McLaren lidera sobre a Red Bull por 31 pontos, com a Ferrari mais 34 pontos atrás, em terceiro.

Mas enquanto a McLaren parece improvável que perca o fôlego após o desempenho dominante de Lando Norris no GP de Singapura, Leclerc se recusa a jogar a toalha ainda, mesmo que na velocidade total a Ferrari não tenha conseguido acompanhar.

"Acho que se continuarmos sendo consistentes e não perdermos muitas oportunidades, faremos a contagem no final e espero que sejamos o suficiente para obter o título de construtores", disse Leclerc após terminar em quinto sob os holofotes de Singapura.

"Mas em ritmo puro, não acho que ainda estamos no nível para lutar pelos construtores. Não nos vejo muito na luta, mas se eles cometerem erros, podemos acabar na luta como estamos agora."

Leclerc está cauteloso com a Ferrari nas últimas três corridas em Monza, Baku e Cingapura, todas as quais não testaram verdadeiramente se a Ferrari resolveu ou não os seus saltos em curvas de alta velocidade que a atormentam desde o verão.

"Por mais que as duas últimas corridas tenham sido boas, acho que sempre dissemos que precisamos ter cuidado para não ter expectativas erradas porque a McLaren ainda tem um carro muito melhor do que nós", explicou.

"Temos algumas pistas que estaremos muito próximos, outras onde estaremos mais distantes. Antes desta corrida, estávamos bem próximos e nunca tivemos o carro mais rápido, exceto talvez Mônaco, e em Monza também fomos bem fortes."

Carlos Sainz, que sofreu um acidente no Q3 em Singapura e não conseguiu se recuperar além do sétimo lugar, saindo de 10º no grid de largada, disse que a Ferrari tem a Red Bull firmemente na mira para o segundo lugar.

"A McLaren definitivamente tem a vantagem de ser a favorita para vencer", acrescentou o espanhol. "Ainda temos a Red Bull na mira e, obviamente, a McLaren, se eles começarem a ter problemas."

Quando perguntado se vencer a Red Bull no segundo lugar ainda seria um resultado satisfatório para o time de Maranello, ele respondeu: "Isso mostraria uma boa resiliência da equipe depois de uma parte difícil do ano em que cedemos muitos pontos e muita curva de desenvolvimento lá.

"Mas a Red Bull vai voltar forte com atualizações no final da temporada, quando entenderem o que fizeram de errado com o carro, então também não será fácil vencê-los."

