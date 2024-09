Toto Wolff, chefe da Mercedes, admitiu que a equipe "leu mal a corrida" com a estratégia de Lewis Hamilton no GP de Singapura da Fórmula 1. Hamilton fez um esforço estelar para mudar sua sorte nos treinos classificatórios e ficar em terceiro no grid do circuito de Marina Bay, alinhando-se atrás dos principais rivais pelo título do campeonato, Lando Norris e Max Verstappen.

Mas quando os protetores de pneus foram removidos antes da largada da corrida, Hamilton foi um dos dois únicos pilotos, juntamente com Daniel Ricciardo, a largar com os pneus macios, com a maioria da equipe optando pelos médios.

Singapura tem um histórico de pequenas diferenças no campo nos estágios iniciais, devido ao gerenciamento excessivo de pneus empregado pelos pilotos líderes, mas o ritmo superior da McLaren permitiu que Norris se esforçasse mais e ampliasse a vantagem no primeiro stint.

Isso prejudicou a estratégia de Hamilton, que não conseguiu esticar seu stint o quanto precisava e acabou terminando em sexto. Ao falar sobre a decisão estratégica, o diretor da equipe, Wolff, explicou: "Acho que fizemos uma leitura errada da corrida".

"Tomamos uma decisão com base no histórico de corridas de Singapura, onde é basicamente uma procissão, como em Mônaco, e que o pneu macio daria a ele uma oportunidade na largada".

"Essa era praticamente a única oportunidade de ultrapassagem. Essa foi a decisão errada que todos nós tomamos juntos. Parecia ser uma boa compensação, mas com a desvantagem dos pneus traseiros que tínhamos, só havia um caminho, que era para trás".

"Portanto, havia uma lógica por trás da decisão, mas obviamente ela foi contrária ao que deveríamos ter decidido, mas isso não esconde o fato de que o carro é muito lento. Talvez os adversários estejam à frente ou atrás, mas isso não muda nada".

A decisão de Ricciardo de usar o pneu macio desde a parte de trás do grid não rendeu dividendos e o piloto da RB acabou fazendo uma terceira parada para negar a Norris um ponto extra pela volta mais rápida.

Isso levou a teorias de conspiração, dada a ligação da RB com a Red Bull, mas Wolff negou qualquer jogo sujo por parte da equipe-irmã dos taurinos.

"Acho que você provavelmente tem que usar todas as estratégias que tem", disse ele, quando perguntado sobre a polêmica.

"Não acho que tenha sido jogo sujo, de forma alguma. Está dentro dos regulamentos, os pilotos não foram injustos uns com os outros. Acho que se trata apenas de quem marca um ponto extra. Nada de mais", conclui.

