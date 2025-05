Líder da temporada 2025 da Fórmula 1, Oscar Piastri assumiu que dois erros o tiraram da pole para o GP de Miami deste domingo, alegando que "não fez um trabalho bom o suficiente".

Piastri e seu companheiro de equipe, Lando Norris, pareciam uma aposta sensata para a pole no Autódromo Internacional de Miami, mas nenhum dos dois conseguiu executar voltas perfeitas para bater o tetracampeão mundial Max Verstappen de conquistar a sua terceira pole da temporada.

Enquanto Norris sentiu que os problemas aconteceram na última curva do traçado, Piastri lamentou os erros no início, impedindo que ele melhorasse a marca como era de se esperar: "Simplesmente não foi o nível de execução que eu precisava ter no Q3. Nunca é uma boa sessão de classificação quando a sua melhor volta é a primeira volta do Q2", disse ele.

"Alguns erros em ambas as voltas no Q3, o que é uma pena. Nas duas voltas do Q3, tive dificuldades na curva 1. Acho que perdi praticamente dois décimos. Na minha primeira volta, recuperei um pouco no restante do setor 1 e depois perdi no meio."

"Na última, acabei recuperando um pouco no final, mas não foi o suficiente. Não tinha nada a ver com a preparação. Foi apenas a execução da direção, infelizmente. Não estou preocupado com o ritmo que tive hoje. Só que não o usei quando realmente precisava dele. Acho que depois da volta no Q2 eu não consegui mais voltar ao mesmo ritmo."

