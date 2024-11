As 10 equipes de Fórmula 1 e os 20 pilotos irão se juntar em um evento inédito onde mostrarão a pintura de seus carros para 2025. O evento acontecerá na Arena O2 no dia 18 de fevereiro, mas a Red Bull aproveitou para já confirmar o nome de seu próximo desafiante.

Sem surpreender muito, a equipe de Milton Keynes não fará mudanças revolucionárias e o próximo projeto seguirá o mesmo padrão usado até o momento. Portanto, o carro receberá o nome de RB21 (tão criativos!).

A empresa de bebidas energéticas fez o anúncio em um comunicado em seu site, comentando apenas que Christian Horner estará no evento de Londres, acompanhado pelos dois pilotos que estarão no carro no próximo ano. Notou que não citamos o nome de Sergio Pérez e Max Verstappen?

Pois é, no próprio comunicado publicado pela equipe em seu site oficial, o texto deixa de fora o tricampeão e o mexicano, trazendo novos rumores sobre o futuro da dupla.

"Dois de nossos pilotos estarão presentes com o diretor da equipe, Christian Horner, para comemorar o início da temporada de 2025 e revelar o visual do RB21, a equipe falará sobre a próxima temporada e haverá convidados especiais no evento".

Mas, voltando falar sobre o nome do carro, é importante lembrar que a única vez que o desafiante não seguiu o padrão, foi quando eles correram com o RB16B, o qual garantiu a primeira vitória de Verstappen no campeonato.

Em vez disso, o RB17 acabou sendo o nome de um hipercarro projetado por Adrian Newey como um último, se não derradeiro, serviço para a empresa de bebidas energéticas.

