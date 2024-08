Após duas vitórias de Lewis Hamilton, em Silverstone e no GP da Bélgica, Jacques Villeneuve, ex-piloto e agora comentarista de Fórmula 1, comentou que o piloto britânico nunca foi tão consistente quanto Max Verstappen.

Hamilton quebrou o jejum de vitórias, desde o GP da Arábia Saudita de 2021, no GP da Grã-Bretanha, e fez uma boa corrida em Spa, conquistando sua segunda vitória do ano após a desclassificação de George Russell.

Para Villeneuve, a vitória do piloto da Mercedes em seu país natal sinalizou o retorno do "instinto" nas corrida, mas acredita que o sete vezes campeão mundial não está sendo consistente o suficiente no momento.

"Hamilton teve altos e baixos em todas as temporadas em que correu, ele nunca teve uma temporada como a de Max Verstappen".

Sobre a transição para a Ferrari, o campeão da F1 em 1997, disse que ela pode ser mais difícil do que o heptacampeão esperava. "Lewis Hamilton terá altos e baixos emocionais na Ferrari", disse Villeneuve ao site Instantcasino.com.

Sobre o emocional, Villeneuve diz que é uma das questões para Hamilton: "Ele parece ser muito emotivo em termos de direção, o que o afeta muito quando tem altos e baixos. Você viu em Silverstone que ele tinha um ritmo muito bom e estava concentrado em seu trabalho. Ele não tem se concentrado assim há algum tempo".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3ª posição, no pódio Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Há sempre flutuações em seu humor, ele pode estar duvidando de si mesmo, mas não tenho certeza". "Durante a maior parte da temporada, ele pareceu aceitar a derrota contra George Russell, o que é muito estranho.

"Em Silverstone, o instinto assassino voltou e ele fez a diferença na chuva. Esse é o campeão que conhecemos, ele sabe como aproveitar uma oportunidade".

Villeneuve, no entanto, não acredita que Hamilton vá se arrepender da mudança para a Ferrari."Acho que Lewis precisava de uma mudança. Ele não vai se arrepender de ter deixado a Mercedes este ano".

"A Ferrari é o maior desafio que existe. Se Hamilton conseguir vencer um campeonato com eles, sem dúvida entrará para a história como o maior de todos os tempos".

"Não importa quantos títulos Hamilton ganhe, porque algumas de suas temporadas com a Mercedes foram fáceis. São as dificuldades que o diferenciam", conclui.

EXCLUSIVO: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!