As investigações contra a Liberty Media continuam se acumulando. Depois do Congresso dos Estados Unidos, a resistência contra os proprietários da Fórmula 1 está aumentando para o nível da União Europeia.

Em um curto espaço de tempo, um segundo membro do Parlamento Europeu apresentou uma queixa. O motivo é a rejeição da entrada da Andretti e a suspeita de um monopólio não autorizado.

Christine Anderson, membro do Parlamento Europeu, apresentou um inquérito oficial à Comissão Europeia, no qual ela gostaria que as práticas de direito de concorrência da F1 fossem investigadas.

O questionamento, que está disponível publicamente on-line, afirma: "A rejeição da entrada da Andretti na F1 pelo Fórmula One Group (FOG), apesar da aprovação da FIA, pode revelar um conflito de interesses fundamental".

Anderson levanta várias questões críticas, incluindo a suspeita de que as equipes existentes estão formando um cartel para excluir sistematicamente novos concorrentes e proteger seu próprio valor de mercado.

"Essa prática poderia distorcer significativamente a concorrência no setor de automobilismo europeu".

O forte aumento no valor das equipes estabelecidas - devido ao fechamento do mercado - também é abordado, o que torna particularmente difícil para empresários privados inovadores "como Eddie Jordan ou Ross Brawn" entrarem na categoria.

A deputada enfatiza que essas práticas anticompetitivas podem ter um impacto negativo significativo sobre os empregos, a inovação e a competitividade do setor automotivo e de automobilismo europeu.

Ela pede que a Comissão examine as estruturas da F1 e considere medidas para garantir um acesso mais justo às novas equipes.

A resposta da Comissão da União Europeia a esse novo inquérito é aguardada com ansiedade, pois pode ter consequências de longo alcance para o futuro do automobilismo europeu e do setor econômico associado.

Recentemente, o eurodeputado belga Pascal Arimont apresentou uma solicitação semelhante, criticando a aquisição majoritária da promotora Dorna da MotoGP pela Liberty Media e também fazendo referência ao caso Andretti, no qual ele falou de uma distorção ilegal da concorrência.

