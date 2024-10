O parque fechado na Fórmula 1 se tornou um dos assuntos mais comentados durante e após o GP dos Estados Unidos no último fim de semana. O assuntou tomou o paddock porque a Red Bull virou alvo de investigações por parte da FIA por seu dispositivo 'babador', que permitia o ajuste da altura do carro.

O ponto central da questão envolvendo a Red Bull não é o fato de ela ter um dispositivo dentro do carro que pode aumentar ou diminuir o babador. Na verdade, tudo gira em torno do fato de a equipe ter ou não usado esse dispositivo para fazer uma mudança no carro durante as restrições do parque fechado, que estão em vigor entre o início da classificação e a corrida.

A teoria de alguns de seus rivais é que seria muito simples para um mecânico da Red Bull se inclinar no cockpit com uma ferramenta e fazer esse ajuste às escondidas.

No entanto, os taurinos sugerem que tais alegações são absurdas e que teria sido impossível fazer algo assim sem ser flagrada pela FIA - já que exibiu uma ferramenta de dois metros de comprimento que, segundo ela, foi usada para fazer os ajustes na prática.

Os pontos de vista de ambos os lados do debate parecem bastante consolidados no momento. Mas, do ponto de vista da FIA, o policiamento das regras do parque fechado é bastante robusto.

As regras da F1 são estabelecidas nos regulamentos esportivos e permitem principalmente apenas alterações de manutenção e segurança, seja para reparar danos causados por acidentes, consertar componentes quebrados ou alterações para melhorar o conforto do piloto.

Os ajustes de configuração são muito restritos e praticamente o único elemento de desempenho que pode ser alterado é o ângulo da aba da asa dianteira. As equipes não podem adicionar, remover ou substituir peças da carroceria.

Se houver alguma peça do carro que a equipe queira substituir, ela deverá apresentar uma solicitação por escrito à FIA e garantir que os novos componentes sejam semelhantes ao original em termos de design, massa, inércia e função. Todas as peças retiradas de um carro também são retidas pela regulamentadora, caso sejam necessárias verificações adicionais.

Um olhar atento

Para garantir que as equipes cumpram as regras, a FIA tem dois sistemas em vigor: um humano e outro eletrônico.

O primeiro elemento é o uso de examinadores, que são designados para cada carro durante o fim de semana, para verificar se as regras estão sendo cumpridas.

Como explicou o delegado técnico adjunto da FIA, Manuel Leal: "Temos 20 inspetores monitorando cada operação que é feita no carro e anotando tudo para que possamos verificar depois".

"Além disso, no início da temporada, as equipes têm de apresentar uma lista de operações que normalmente realizarão no parque fechado, de acordo com os regulamentos, e nós as aprovamos ou não".

"Cada carro é diferente, então eles podem dizer que, para verificar a câmara de combustão, precisam remover as velas de ignição e, para remover as velas de ignição, precisam remover outra coisa. Essa lista é fornecida aos inspetores, para que eles possam acompanhar o que está acontecendo".

Além de o examinador registrar fisicamente tudo o que a equipe faz, também há câmeras dentro das garagens, que garantem uma segunda segurança de que nada está sendo mexido sem a presença dos fiscais.

Detalhe do babador frontal do RB20 da Red Bull Racing Foto de: Andreas Beil

"Temos uma câmera suspensa acima de cada carro que é monitorada e gravada".

"Essencialmente, é semelhante ao CCTV [sistema de câmeras de segurança] que qualquer empresa de segurança pode usar. Nós monitoramos em tempo real, há pessoas observando constantemente e podemos ver tudo o que acontece com o carro".

Folhas de preparação

Há outras maneiras que a FIA tem para garantir que as equipes não estejam fazendo alterações sorrateiras em seus carros que estariam fora dos regulamentos.

"As equipes precisam declarar uma folha de acerto para cada carro antes da classificação", explicou Leal.

"Isso detalha os câmbios, os 'dedos dos pés', os pesos das curvas e assim por diante. Assim, por exemplo, se eles baterem e precisarem montar o carro novamente, nós iremos até lá e verificaremos se eles estão apenas reparando os danos do acidente e não alterando a configuração".

"Precisamos ver os mesmos câmbios, a mesma inclinação e queremos fazer uma verificação da configuração".

"Se algo precisar ser substituído, como um potenciômetro em uma suspensão que falhou, precisaremos ver evidências da falha e, se ela estiver relacionada a um ponto crítico de desempenho, como distribuição de peso, lastro, configuração da suspensão ou aerodinâmica - exceto a aba da asa dianteira -, uma pessoa da FIA verificará se é a mesma coisa".

Selos de ajuste

A FIA está ciente de que existe a possibilidade de as equipes fazerem ajustes no interior do carro que podem alterar uma configuração - e é por isso que existem outras maneiras de garantir a conformidade.

Isso é feito por meio da aplicação de selos em dispositivos que podem alterar as configurações - e isso foi algo que aconteceu com o ajustador da Red Bull em Austin.

"Os motores e as caixas de câmbio são, obviamente, vedados", diz Leal. "Mas temos o direito de aplicar selos em qualquer peça que desejemos monitorar".

"Portanto, se houver algo que nos preocupe, que seja crítico e difícil de ver ao vivo, mesmo com as câmeras, adicionaremos um selo".

Detalhe do Red Bull RB20 Foto de: Andreas Beil

"No mínimo, são caixas de câmbio, unidades de potência, sistemas de recuperação de energia, painéis da carroceria, o assento do motorista, mas podemos colocar selos sempre que necessário. Acho que, ao longo da temporada, encomendamos até 40.000 lacres, o que dá uma indicação de quão rigorosas são nossas verificações".

As equipes podem trabalhar em seus carros por duas horas após a classificação, antes que uma cobertura seja colocada sobre eles e deixada em segurança até o site no dia seguinte.

Essa cobertura é então removida cinco horas antes do início da volta de formação para qualquer trabalho adicional.

E para verificar ainda mais a conformidade, a FIA faz exames regulares dos carros na manhã da corrida com sua própria equipe para ter certeza absoluta de que tudo está em ordem.

"A equipe da FIA costuma fazer verificações de configuração e especificações de peças no domingo de manhã, apenas para garantir que nada tenha passado despercebido pelo examinador, o que, para ser honesto, é raro", acrescentou Leal.

"Mas é apenas mais um nível de vigilância para garantir que as equipes cumpram os regulamentos, que tenhamos igualdade de condições e que, a menos que haja um motivo convincente, entremos na corrida com os carros nas condições em que se classificaram".

TELEMETRIA: Rico Penteado projeta GP do México, APOSENTADORIA de Pérez, COLAPINTO NA RB e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!