F1: Liberty Media revela sucessor de Greg Maffei

Depois da saída de Greg Maffei da vaga de presidente e CEO da Liberty Media, a companhia proprietária da Fórmula 1, anunciou Derek Chang como sucessor.

Chang, que tem amplo conhecimento de transmissão esportiva, trabalhou mais recentemente na EverPass Media, uma empresa que oferece esportes ao vivo, incluindo a NFL e a Premier League, para organizações corporativas e comerciais. Ele também ganhou experiência na DIRECTV e na NBA China e é membro do Conselho de Administração da Liberty Media desde 2021.

Chang assumirá sua nova função no início de fevereiro, com o presidente da Liberty, John Malone, atuando como CEO interino até lá.

Foco na Fórmula 1 e na MotoGP

Chang quer se concentrar no crescimento contínuo da Fórmula 1 e da MotoGP - se a aquisição for ratificada pela Comissão Europeia, que deve aprovar o acordo com a Dorna.

"Tive o privilégio de trabalhar com John Malone e a equipe da Liberty por muitos anos durante minha passagem pela TCI e DIRECTV, e mais tarde como membro do conselho da Starz e da Liberty, e há muito tempo admiro seu histórico de criação de valor para investidores e parceiros", diz Chang.

"Nosso foco atual é claro: otimizar a estrutura do portfólio com o spin-off do Liberty Live e apoiar o crescimento de nossos ativos operacionais atraentes, incluindo a Fórmula 1 e a MotoGP após a aquisição, para continuar seu impulso e investir no futuro".

Domenicali se reporta ao comitê em torno de Chang e Carey

"A Liberty sempre foi orientada para o longo prazo em seu mandato de investimento e, ao mesmo tempo, flexível para aproveitar novas oportunidades rapidamente. Ambos continuarão a ser o caso em nossa estratégia no futuro", anuncia ele.

A Liberty Media também confirma que Chang se juntará ao Comitê Executivo do Conselho da Liberty Media ao lado de Malone, do vice-presidente Dob Benett e do ex-chefe da F1, Chase Carey.

O atual presidente da F1, Stefano Domenicali, se reportará a um comitê da Liberty que inclui Chang, Carey e Bennett.

"Estou muito feliz em receber Derek como CEO da Liberty Media", disse Malone. "Sua experiência em operações e investimentos, seu profundo conhecimento de nossos setores e sua familiaridade com a Liberty fazem dele o líder ideal para o próximo capítulo da Liberty".

"Eu trabalhei pessoalmente com Derek por mais de 25 anos e fiquei sempre impressionado com seu estilo de liderança, profundidade de conhecimento e perspectiva global. Estou ansioso para ajudar ele e a equipe de gestão da Liberty a continuar a gerar valor para os acionistas", disse Malone.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!