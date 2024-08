A cantora Ludmilla contou um caso, no mínimo, curioso no programa "Que história é essa, Porchat?" do apresentador e comediante, Fábio Porchat envolvendo o heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

No programa, Ludmilla relatou que estaria em um GP - fora do Brasil - e queria se encontrar com Hamilton no dia da corrida, por isso, um dia antes, resolveu treinar o inglês e mandou uma mensagem para o piloto da Mercedes.

Com dificuldades, a cantora optou por usar o Google Tradutor para se comunicar com Hamilton. Assim que mandou a mensagem, a brasileira teve uma reposta imediata de Lewis, negando o convite destacando que ele era vegano e que atuava na causa animal.

A resposta causou imensa curiosidade em Ludmilla que achou que o piloto estava sendo extremamente seco com ela. Ao conferir com um amigo que entendia o idioma, a cantora descobriu que, na verdade, tinha convidado o britânico para uma tourada.

Confira no vídeo abaixo:

No dia da corrida, Ludmilla se desculpou com Hamilton pelo ocorrido e Lewis elogiou a evolução dela no inglês.

A 'tourada', oficialmente chamada de tauromaquia, é denominada como a "arte de lidar com touros" e tem a Espanha como ponto forte de tradição, mas é bastante criticada pekos defensores da causa animal que consideram a pratica ultrapassada e bastante cruel.

No ano passado, Ludmilla foi a responsável por performar o hino nacional brasileiro durante o GP do Brasil, em São Paulo, e recebeu um abraço do heptacampeão que estava no grid se preparando para a corrida.

