Max Verstappen disse que será muito difícil para a Red Bull repetir o excelente desempenho dos últimos anos na Fórmula 1. A equipe sediada em Milton Keynes, na Áustria, começou a temporada de 2024 nos campeonatos de equipes e de pilotos como queria, mas ficou abaixo das expectativas e, portanto, das vitórias nas últimas corridas.

Verstappen, que declarou não ter conseguido alcançar os resultados que desejava nesta temporada, terminou a primeira metade da temporada como líder com 78 pontos de diferença, apesar de todo o seu descontentamento.

O tricampeão disse: "Percebi que nunca mais teremos uma temporada como a do ano passado. "É muito raro ter temporadas consecutivas como essa". "Eu sempre estive preparado para isso"."Mas não imaginei que a diferença para as outras equipes diminuiria tão rapidamente", declarou Verstappen.

Por outro lado, o piloto holandês quebrou a maioria dos recordes na temporada de 2023, com 20 vitórias e 13 pole positions, e a Red Bull terminou a temporada com um bicampeonato.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bloxham / Imagens do esporte a motor

