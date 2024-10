F1: Magnussen entra no radar de candidatos da vaga da Sauber

Kevin Magnussen surgiu como um novo candidato para a vaga da Audi/Sauber no grid da Fórmula 1 para 2025. No entanto, as negociações com os pretendentes à vaga, entre eles Gabriel Bortoleto, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, para se tornar companheiro de equipe de Nico Hulkenberg ainda não foram finalizadas.

Acredita-se que o atraso se deva às complicadas negociações da Audi com as William e McLaren para contratar seus pilotos novatos altamente cotados, Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto.

Alguns, entretanto, acreditam que o atraso foi causado pela profunda crise financeira da Volkswagen, proprietária da Audi. Segundo informações, a gigante montadora alemã fechará três fábricas, fará demissões e cortará salários em 10%.

Nesse contexto, Magnussen, que não faz parte da formação de pilotos da Haas para 2025 e será substituído por Esteban Ocon, poderia ser uma solução ideal e econômica para a Audi-Sauber.

O portal automobilístico alemão, Auto motor und Sport, deu nota 10 ao piloto após sua performance no GP do México, citando-o como um possível piloto da equipe suíça. "Kevin Magnussen está mostrando, em sua idade avançada, que realmente pertence à Fórmula 1".

"Nessa forma, o veterano é um dos candidatos ao segundo cockpit da Sauber. Ele é definitivamente melhor do que Valtteri Bottas no momento".

O dinamarquês de 32 anos não desempenhou um papel significativo no mercado de pilotos de 2024-2025, pois foi constantemente superado pelo companheiro de equipe, Hulkenberg.

No entanto, com as últimas atualizações do carro da Haas, Magnussen se tornou repentinamente um piloto de desempenho impressionante - até mesmo ultrapassando Hulkenberg no México. Por isso, o veterano é visto como um dos candidatos à segunda vaga na Sauber.

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, disse que Magnussen merecia encontrar um lugar em outro lugar para 2025.

Komatsu disse que o ritmo de Magnussen no segundo turno no México foi incrível, acrescentando: "Ele terminou apenas quatro segundos atrás de Verstappen. Talvez eu tenha visto a melhor pilotagem de Kevin".

