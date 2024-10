A cada GP, Lando Norris se vê com menos chances de diminuir a diferença de pontos para Max Verstappen na disputa pelo título da Fórmula 1. Agora, o piloto se prepara para as últimas quatro etapas da categoria.

O piloto da McLaren sabe que não pode levar uma faca para uma disputa entre armas e precisa ser mais agressivo caso queira diminuir a diferença de 47 pontos.

Inclusive, Verstappen já provou que não vai facilitar a vida de Norris e está disposto a ir até o limite - ou até além dele - quando se trata de garantir que não deixará a chance do quarto título escapar por entre seus dedos.

Suas táticas defensivas clínicas - certificando-se de aliviar os freios para chegar ao ápice primeiro - tornaram-se mais óbvias depois que os holofotes sobre as Diretrizes de Padrões de Condução da F1 surgiram após Austin.

Mas talvez tenha sido sua manobra agressiva na Curva 7 no México, quando lançou uma bomba de mergulho que forçou Norris a tomar medidas de evasão para evitar uma colisão, que expôs sua verdadeira mentalidade.

As duas ocasiões provam que a batalha definitiva de Verstappen não é vencer, mas sim bater Norris e garantir que a consiga manter a McLaren sob controle. No entanto, nas duas corridas, as disputas entre os dois abriram espaço para as Ferraris tomarem a ponta das corridas.

Como Charles Leclerc disse no último fim de semana, depois de ganhar os dois tempos dos incidentes de Norris e Verstappen: "Eu gosto que Max seja o mais agressivo possível com Lando, porque isso me ajuda".

Verstappen recebeu duas penalidades de 10s por seus confrontos com Norris no México Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O tricampeão tem certeza que essa 'obsessão' é culpa do ritmo ruim da Red Bull - no entanto, Verstappen não pode se garantir apenas em ser o mais rápido.

"O problema é que estamos muito lentos, e é por isso que estou sendo colocado nesse tipo de posição", disparou o piloto após o GP do México.

Mesmo com as polêmicas depois da corrida e a punição dupla de 10 segundos, Verstappen não se comove com a situação de Norris, como sugeriu à Sky Sports F1. Inclusive, na entrevista, ele ainda brincou que poderia ter tomado um drink enquanto cumpria os 20 segundos de penalização.

Norris sabe que o tricampeão não irá se segurar e fará todo o possível para conquistar o título. O britânico sabe que, apesar de Max não ter um bom carro, ele mesmo está em uma situação delicada e decidir a melhor abordagem para os fins de semana não é algo fácil.

No México, o piloto da McLaren adotou a postura de não se envolver em problemas, sabendo que é mais seguro não causar uma batida e continuar marcando pontos importantes.

Norris recebeu uma penalidade polêmica de cinco segundos por ultrapassar Verstappen fora da pista em Austin Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Essa decisão certamente o colocou no centro de acusações de que Verstappen tem uma vantagem psicológica, isso porque Norris precisa deixar de ser 'submisso' às decisões do tricampeão.

No entanto, a realidade é que o líder do campeonato tem mais chances de correr mais riscos de sofrer acidentes, isso porque tem a vantagem na pontuação e tem menos problemas caso os dois carros sejam eliminados das sessões.

Será que Michael Schumacher teria dirigido exatamente da mesma forma em Adelaide 1994 ou Jerez 1997 se tivesse chegado a esses finais de temporada atrás nos pontos? E Ayrton Senna em Suzuka em 1990? É improvável.

Norris sabe que não pode escapar da realidade de que ele é o caçador, não a presa. Como o próprio avaliou no México:

"Ele [Verstappen] está em uma posição muito forte no campeonato. Está muito à frente. Ele não tem nada a perder".

"As pessoas podem dizer que é o contrário, que ele tem tudo a perder e que é tudo para mim. Mas não é o caso".

Verstappen lidera Norris no campeonato com 47 pontos, faltando quatro finais de semana para o fim do campeonato Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Estou focado em mim mesmo. Estou fazendo meu próprio trabalho, que foi bom hoje. Estou feliz com tudo isso e com todo o meu fim de semana".

"Mas não é meu trabalho controlá-lo. Ele sabe como dirigir. Ele sabe como dirigir. E tenho certeza de que ele sabe que hoje [dia da corrida no México] provavelmente estava um pouco acima do limite".

Está claro que Norris não pode colocar tudo em jogo e arriscar uma manobra, mas há dois ases que ele tem na manga depois do México, já que essa fascinante batalha pelo título entra em seu capítulo final.

A primeira é que o novo piso que a McLaren introduziu funcionou e, em termos de ritmo, o MCL38 ainda tem o que é preciso para vencer corridas.

Embora Carlos Sainz tenha triunfado na Cidade do México, se Norris não tivesse perdido todo aquele tempo atrás de Verstappen no início da corrida, as coisas poderiam ter sido muito diferentes.

Isso significa que Norris e a McLaren sabem que, se executarem os finais de semana de corrida de maneira perfeita, a luta se encarregará de si mesma - porque eles não precisariam se arriscar em uma luta roda a roda com Verstappen. Isso deve colocá-los à frente.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Esse fator de ritmo foi algo que a própria McLaren disse a Norris para se concentrar, pois ele se viu preso atrás de Verstappen no início da corrida no México.

"A mensagem que passamos a Lando foi: 'temos ritmo, se pudermos ultrapassá-lo, vamos fazer isso', porque sabíamos que em algum momento poderíamos competir com a Ferrari e estávamos perdendo tempo atrás de Max", disse Andrea Stella.

"Mas, obviamente, não precisávamos dizer... Lando sabia muito bem que essa ultrapassagem precisava acontecer de forma segura porque, para nós, estamos competindo em ambas as frentes - o campeonato de pilotos e o campeonato de construtores".

Há também outra fonte de incentivo para Norris, pois ele pelo menos agora tem alguma evidência de que a FIA intervirá e punirá qualquer comportamento que vá longe demais.

Se o México tivesse passado e Verstappen tivesse se safado de um ou de ambos os confrontos com Norris, haveria uma tremenda incerteza sobre como ele deveria abordar a corrida a partir de agora - e decidir em sua cabeça o que era ou não permitido na batalha.

Agora, com o precedente estabelecido, isso significa que ele não precisa decidir por si mesmo o que é ou não aceitável. Em vez disso, acredita-se que os regulamentadores garantirão que o manual de regras será seguido.

A McLaren lidera a classificação dos construtores com 29 pontos de vantagem sobre a Ferrari Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Stella acrescentou: "Nossa conversa e nossas análises internas sempre foram muito claras - 'Lando, nós gostamos, aprovamos e confirmamos a maneira como você corre. Não cabe a você ir lá e fazer justiça por conta própria".

"Você corre de forma justa e esportiva, como você faz, e então precisa haver uma terceira parte, a direção, que dirá se algumas manobras estão corretas ou não. Não fique desesperado, você não precisa provar nada, você corre de forma justa e correta".

"Acho que é bom correr duro, mas isso não pode ser resolvido na pista pelos dois pilotos. É preciso uma terceira parte, é preciso a autoridade, portanto, estamos completamente satisfeitos com a maneira como Lando correu antes".

"E sempre que li esse tipo de manchete [sobre a briga entre Norris e Verstappen], sempre precisei conversar com Lando para tranquilizá-lo: 'Não se preocupe, vai dar tudo certo'."

