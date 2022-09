Carregar reprodutor de áudio

Após a confirmação de Oscar Piastri na McLaren para 2023, após a decisão do Conselho de Reconhecimento de Contratos da Fórmula 1 nesta sexta-feira, a Alpine está de olho em Pierre Gasly como substituto de Fernando Alonso, conforme revelado pelo Motorsport.com na semana passada.

Embora Gasly tenha um contrato para a próxima temporada com a AlphaTauri, e já tenha sido anunciado, as negociações ocorreram entre a Alpine e a Red Bull sobre um possível acordo para ida do francês à base de Enstone e, se depender da Red Bull, o piloto tem caminho livre.

Gasly permaneceu tímido sobre as conversas de uma possível ida para a Alpine ao falar na quinta-feira, apenas reiterando que tem um contrato em vigor na AlphaTauri para o próximo ano. Ele disse, após a confirmação de Piastri na McLaren nesta sexta, que não tinha mais nada a comentar sobre o assunto.

Mas o consultor da Red Bull, Marko, agora confirmou que conversas estão ocorrendo com a Alpine e que a equipe não ficaria no caminho de Gasly, embora os termos ainda não tenham sido acordados.

"Temos um contrato válido para 2023, mas enquanto isso há conversas", disse Marko à Sky Sports Alemanha após o treino de sexta-feira em Zandvoort.

"Se nossas condições forem atendidas, não ficaremos no caminho de Gasly. Seria um sonho realizado para ele pilotar em uma equipe francesa.

"Mas nem todas as condições foram cumpridas ainda."

Se Gasly se juntar à Alpine em 2023, abriria uma vaga gratuita na AlphaTauri. Em termos de substituição, Marko disse que a Red Bull já está fazendo considerações em meio a ligações com o piloto da Indy, Colton Herta.

"Já pensamos nisso, mas não queremos anunciar ainda", disse Marko.

"Temos algumas pessoas na equipe júnior que têm uma superlicença. Para o piloto reserva, recrutaríamos alguém dessa categoria."

Marko reconheceu que os Estados Unidos eram "um mercado importante" e admitiu que a Red Bull estava acompanhando de perto o progresso de Herta, embora tenha ficado aquém de nomear o atual piloto da Andretti Autosport.

"Ele já fez um teste de Fórmula 1, foi bem", disse Marko. "Não quero entrar em detalhes. Vamos esperar e ver como isso se desenvolve."

Outro piloto considerado uma consideração pela AlphaTauri é Mick Schumacher, cujo futuro com a Haas parece incerto.

O Motorsport.com revelou no início desta semana que Schumacher também deve deixar a Ferrari Driver Academy no final do ano, tornando-o um agente livre no próximo ano.

Quando perguntado sobre Schumacher, Marko respondeu: "Ele não é um problema para nós. Ele é - ou era - um júnior da Ferrari. É por isso que nunca negociaremos com Mick Schumacher.

"Temos nosso próprio programa. Claro, preferimos nosso próprio pessoal."

