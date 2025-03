F1: Ferrari planeja modificações no SF-25 para Japão ou Bahrein

A Ferrari está se recuperando dos erros no GP da China da Fórmula 1, que atingiu em cheio as duas SF-25: depois do resultado decepcionante na corrida, com Charles Leclerc em quinto e Lewis Hamilton em sexto, também chegou o banho de água fria da dupla exclusão por irregularidades técnicas diferentes reveladas pelos comissários da FIA após inspeção.

Em Maranello, eles estão cientes dos graves erros cometidos, mas a vontade da Scuderia é reagir o mais rápido possível, tentando apagar da memória um fim de semana que, em vez disso, permanecerá na história da equipe italiana.

O monegasco foi desclassificado porque seu carro estava um quilo abaixo do peso depois de tirar os dois litros restantes de combustível do tanque: de acordo com rumores, descobriu-se que a parte da asa dianteira esquerda com seu anteparo lateral e acessórios pesava quase 1,5 kg.

O carro intacto estaria no limite, o erro cometido foi ter concordado em refazer a verificação com uma peça que, embora tivesse as mesmas características de projeto, tinha uma construção diferente (com flexão programada diferente?) e, portanto, um peso não idêntico.

As falhas estão lá e se tornaram muito evidentes, mas, diante das dificuldades, a equipe está tentando permanecer unida, sabendo que o SF-25 pode ser um carro competitivo. Lewis Hamilton fez a pole na corrida sprint que venceu no sábado de forma absoluta, deixando até mesmo os carros da McLaren para trás.

É verdade que eles erraram um pouco no monoposto papaia para a sprint e depois o acertaram para o GP, mas é igualmente verdade que o ritmo mostrado na primeira vitória de Lewis não foi visto novamente.

O SF-25 libera uma carga aerodinâmica que só pode ser vista quando o carro vermelho está na pista. Uma escolha de configuração que deu certo para a sprint, onde 40 kg de gasolina são suficientes, enquanto muda quando a distância passa a ser de 305 km para o GP de domingo e há cerca de 100 kg de combustível no tanque.

Os engenheiros tiveram que elevar a altura do carro, perdendo quatro décimos por volta devido à menor downforce gerada pela parte inferior e ao maior desgaste dos pneus causado pela incapacidade de fornecer a energia necessária aos pneus.

Alguns apontaram os problemas na traseira, onde a caixa de câmbio foi miniaturizada (é mais curta para favorecer uma distribuição de peso mais adequada) e a suspensão traseira foi reprojetada, ainda com um layout de pull-rod, mas com mecânica diferente.

Suspeita-se que não foi encontrado um pacote com a rigidez necessária na traseira, descartando a possibilidade de que os problemas não sejam de natureza aerodinâmica.

De acordo com nossas informações, não há planos para nenhuma mudança na suspensão, mas um recorte na quilha do difusor está sendo considerado, onde o SF-25 introduziu uma espécie de degrau, um pequeno meio-fio que gera mais downforce, desde que funcione na altura prevista no túnel de vento. Em um nível mecânico, será buscada uma configuração mais rígida, mas sem alterar as peças.

Não é certo que as modificações cheguem ao Japão para montar dois monopostos, então é mais provável que algo só seja visto no Bahrein, e então, em uma pista tão testada quanto Suzuka, os engenheiros da Scuderia terão que encontrar o melhor equilíbrio do carro, sem deixar de ser os dominadores, em vez de os últimos entre as principais equipes, no espaço de um único dia.

A pista japonesa, recentemente recapeada, parece ter muitas irregularidades, de acordo com aqueles que tiveram o privilégio de pilotar nela. Certamente não é a pista mais adequada para a Ferrari, mas uma terceira viagem de sofrimento depois de tantas promessas será inaceitável.

