Estamos acostumados a grandes números na Fórmula 1, especialmente quando há cifras em dólares. Mas R$ 8,6 milhões por um relógio é impressionante.

Richard Mille, marca de relógios de luxo parceira da Ferrari desde 2021, lançou uma nova colaboração com a equipe italiana chamada RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari. Como o nome sugere, ele utiliza dois sistemas criados pela marca, um turbilhão e um cronógrafo de fração de segundos.

Há duas versões do relógio de edição limitada disponíveis, mas ambas oferecem o mesmo calibre RM43-01 de corda manual no design. Fabricado com incríveis 514 peças, a mecânica interna do relógio pode ser vista tanto na parte superior quanto na parte inferior do relógio. Isso inclui as cinco lâminas radiais e as rodas de coluna dupla que compõem o movimento do turbilhão, que tem uma reserva de marcha de 70 horas.

A placa de base é um material de titânio grau 5, usado na indústria aeroespacial por suas propriedades altamente duráveis e rígidas. As pontes da mecânica são feitas do mesmo material e apresentam padrões em X, espelhando o que se vê em um compartimento de motor da Ferrari. Elas são feitas para reduzir o peso e, ao mesmo tempo, manter uma estética agressiva. As duas versões medem 42,9 mm de largura, 17,1 mm de espessura e 51,2 mm entre os chifres e vêm com pulseira de borracha.

O RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari. Foto de: Richard Mille

As diferenças entre os dois modelos estão na forma da caixa, com a marca oferecendo uma caixa de titânio microjateada e polida com uma pulseira de carbono TPT e uma caixa de carbono TPT, comumente vista em outros relógios Richard Mille. Elas supostamente significam os dois tipos de "cabeça de gasolina": o gentleman driver e a "atitude de alta octanagem", respectivamente, com o primeiro custando R$ 7,5 milhões e o segundo, R$8,8 milhões. O Cavallino Rampante da Scuderia pode ser encontrado em ambos os relógios, visível em seus intrincados mecanismos.

A marca de luxo utilizou elementos de design dos carros da Ferrari para projetar e desenvolver os acessórios, com apenas 150 unidades sendo produzidas, divididas igualmente entre as duas versões.

"Uma colaboração como essa se baseia tanto nas semelhanças de valores quanto nas semelhanças visuais entre um motor ou um componente da Ferrari e os elementos usados em um relógio", disse Flavio Manzoni, Diretor de Design da Ferrari. "O conceito de beleza funcional é algo que nós realmente amamos."

Richard Mille tem provado consistentemente sua capacidade de criar uma "máquina de corrida para o seu pulso", este modelo é apenas o mais recente no que provavelmente será uma parceria frutífera com Maranello.

