A temporada de 2025 da Fórmula 1 pode ter tido apenas duas corridas até agora, mas não faltaram histórias na pista ou intrigas fora dela - com algumas dessas narrativas centradas na equipe Mercedes. O Motorsport.com conversou com o diretor da equipe, Toto Wolff, durante o GP da China, para discutir os últimos desenvolvimentos dentro da equipe e uma visão sobre o campo de batalha político da categoria sobre os motores V10.

Motorsport.com: Toto, como é possível que estejamos começando a falar sobre motores V10 em março de 2025, nove meses antes do início das novas regras com motores híbridos totalmente novos?

Toto Wolff: Acho que as pessoas que têm a sensação de que talvez não sejam tão competitivas quanto gostariam para o próximo ano. Lembre-se de que, em 2014, as mesmas pessoas falaram mal do regulamento de motor porque o fornecedor da unidade de potência não era competitivo no início. Agora eles estão fabricando seus próprios motores e acho que há muito medo de que não estejam indo tão bem e é por isso que, de repente, o negócio de manipulação começa e o V10 surge como uma ideia.

Mas, dito isso, acho que nós, como Mercedes, estamos sempre abertos a essas discussões. Qual é o motor do futuro? É um V8, é um V10, que tipo de sistema híbrido ele tem no carro? O combustível sustentável está claramente avançando, é um motor naturalmente aspirado ou turbo? E qualquer desafio que surja é bom para nós, desde que haja uma governança adequada sobre como esse motor está sendo decidido. Essa governança está em vigor hoje, portanto, vamos nos reunir com todos os fabricantes de motores e ver o que queremos para o futuro, o que queremos ter depois de 2030 e, em seguida, elaborar um plano que seja bom para a Fórmula 1. E, como eu disse, estamos totalmente abertos a qualquer solução.

MS: Mas se o período de cinco anos de homologação do novo motor fosse reduzido para três anos, para apenas 2026, 2027 e 2028, isso seria algo que você poderia aceitar?

TW: Se houver os argumentos corretos para antecipar isso. Estamos parecendo um pouco bobos como Fórmula 1 quando estamos atraindo empresas como a Audi e estamos lançando um ótimo motor híbrido com combustíveis sustentáveis e, de repente, estamos dizendo que, na verdade, só queremos mantê-lo por três anos e não por cinco. Precisamos ser um parceiro estável e confiável que diga: 'Estes são os regulamentos, este é o orçamento de investimento, vocês precisam calcular para isso'. E então as pessoas podem aderir ou não. Mas - antes mesmo de os regulamentos começarem - dizer que vamos dar uma olhada no próximo motor e na próxima unidade de potência, acho que isso faz com que a Fórmula 1 pareça um pouco errática. E é por isso que todos nós temos o mesmo interesse entre a FIA, a F1 e as equipes; queremos que o esporte seja excelente, em vez de olhar para o sucesso de uma única corrida ou temporada. É preciso haver um plano de longo prazo e que todos estejam do mesmo lado.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

MS: Você ouve opiniões diferentes sobre o carro de 2026 no paddock, algumas pessoas têm medo de como ele correrá e onde poderá correr com potência máxima.

TW: As pessoas nunca verão nenhuma diferença, verão um carro que está andando rápido. Teremos soluções aerodinâmicas que são inovadoras, há componentes em que você recarrega no final da reta, o que existe hoje. Ao contrário do que as pessoas acreditam, hoje um F1 não acelera até o final da reta, mas nós temos o derating (quando um sistema ou componente opera abaixo da sua capacidade máxima). Temos um perfil de velocidade que se achata no final da reta, muito diferente do que era há 10 anos. E acho que esse será o caso nos próximos anos. É um motor totalmente novo, mas há muito alarmismo sobre como ele será. Acho que o 'gênio' da engenharia na Fórmula 1 sempre forneceu as soluções certas, então não tenho dúvidas de que será um show espetacular, como sempre.

MS: Você está satisfeito com o novo Pacto de Concórdia?

TW: Sim, acho que é um grande sucesso para a Fórmula 1 o fato de haver um Pacto agora até 2030. Todas as 11 equipes assinaram. Acho que a Cadillac nos explicou muito bem, em Melbourne, porque eles acreditam que podem agregar valor ao negócio. Portanto, tudo pronto para começar: 11 equipes e temos uma estrutura comercial agora, o que é muito bom.

MS: Vamos falar sobre o futuro de George Russell. O mercado de pilotos está fechado, apenas George está sem contrato no momento para 2026, então essa é uma situação que será resolvida em breve?

TW: Sim, com certeza. Quero dizer, é quase um segredo aberto que temos toda a intenção de manter nossos pilotos a longo prazo. Não estamos divulgando todas as discussões que temos com os pilotos e é por isso que a situação está tomando o rumo que deveria tomar.

MS: A razão pela qual estamos perguntando é porque a especulação sobre a contratação de Max Verstappen nunca parou. Mas assim que você assinar o contrato com George, isso acontecerá.

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

TW: Sim, exatamente. Mas há mais em qualquer contrato do que apenas dar a um piloto a garantia fixa de que ele estará no carro. Há termos que precisam ser discutidos para o melhor interesse da equipe e do piloto, portanto, é um processo estruturado.

MS: George parece ser um pouco subestimado no paddock.

TW: Não por nós. Por que ele é subestimado? Não sei. Ele é um piloto de ponta e temos sorte em tê-lo. A decisão de levar Kimi a bordo foi ousada, porque sabíamos que tínhamos George como referência. O carro não é muito mais rápido do que George consegue ir e sabemos onde o carro estará com George, essa é a referência para Kimi.

MS: E a referência para George era Lewis, então vocês puderam entender o quanto ele estava melhorando.

TW: Exatamente.

MS: Mas George não teve sorte porque chegou no momento em que a equipe parou de vencer.

TW: Exatamente, ele esperava algo diferente. Mas você também pode ver o desempenho de George contra Lewis e o desempenho de Lewis hoje contra Charles Leclerc. Claramente estamos falando de um piloto de ponta.

MS: Sobre Kimi, você disse que decidiu contratá-lo no mesmo dia em que Lewis Hamilton disse que iria para a Ferrari. E ele era um piloto de Fórmula Regional naquele momento, ele nem sequer dirigia na F2 ainda.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

TW: Com certeza. Acho que nunca tive dificuldade em ser confrontado com uma situação. "Este é o fato, e agora?" E quando Lewis disse que estava saindo, ficou claro que isso estava acabando. Então, com todo o respeito pelos 12 anos que tivemos, pela amizade e pelo sucesso que tivemos, meu pensamento foi imediatamente quem seria o próximo no carro. E há duas escolhas aqui: você se arrisca com o mais jovem, que é considerado capaz na Fórmula 1, ou banca um piloto rápido e atual. Portanto, ao escolher o mais jovem, ou você o coloca em outra equipe, mas qualquer outra equipe como a Williams teria exigido pelo menos alguns anos. Portanto, não queríamos nos comprometer com isso. E, por outro lado, todos os pilotos que provaram seu valor, sem dúvida, não se sentirão à vontade com um contrato de um ano. Foi o que pensei minutos depois que Lewis me contou.

MS: E quantas pessoas estavam envolvidas nessa escolha? Foi só você?

TW: Não, obviamente a Mercedes estava envolvida na decisão; Ola Kallenius, como o cara principal porque ele conhece o negócio, Marcus [Schaefer], que é nosso presidente. E, do nosso lado, o grupo era formado por Gwen [Lagrue], James Allison, Bradley [Lord] e eu. Por mais que eu tenha uma opinião firme, quero que ela seja sempre desafiada e foi uma discussão muito boa sobre os prós e os contras.

MS: Não houve dúvidas no ano passado, quando ele estava com dificuldades na F2?

TW: Não, a F3 e a F2 são complexas. É preciso estar na equipe certa na hora certa. E não temos dúvidas sobre sua velocidade, sua personalidade e seus valores. Sabemos que ele precisa de tempo, a trajetória tem sido muito íngreme. Mas parece que é o momento certo em 2025 por causa da mudança de regulamento no próximo ano. Queríamos que ele tivesse um ano para aprender e se preparar para o próximo ano.

MS: Ele nos disse que você o chama de Kimi quando tudo está indo bem e de Andrea quando não está...

TW: Sim. (risos) Eu o chamo de Kimi porque Kimi é um homem jovem, Andrea é mais sério, quando não estou feliz. Então, ele conhece meu estado de espírito muito rapidamente!

MS: O novo carro está funcionando como você esperava, é um avanço em relação ao de 2024?

TW: É uma plataforma mais estável, não é como no ano passado, em que a traseira era o ponto fraco e a dianteira o forte, agora ela anda mais de mãos dadas. Mas, ainda assim, não estamos satisfeitos com a largura da janela [operacional], queremos que ela seja um pouco mais larga. Ainda é complicado conseguir um acerto adequado, você pode deixar de ser o herói em uma sessão para ser o sexto ou sétimo na sessão seguinte. Mas isso está acontecendo com todas as equipes. Se olharmos para a Ferrari, Lewis parecia à vontade [na sprint da China] e, há uma semana, era muito difícil. Veremos isso durante todo o ano.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

MS: Houve algumas especulações engraçadas sobre a candidatura de sua esposa Susie à presidência da FIA. Certamente isso significaria que você teria de se aposentar.

TW: Essa é a única possibilidade para que isso aconteça (risos) - não, Susie nunca teve essa intenção. Somos uma família empreendedora. Ela está empenhada em fazer da F1 Academy um sucesso e ainda não [está pronta] para um papel de embaixadora e representante, por mais honroso que seja ser presidente da FIA. Mas não, ela não vai fazer isso.

MS: Então, você continua. Assim como o CEO da F1, Stefano Domenicali. Você está feliz com a notícia de que ele ficará por mais cinco anos?

TW: Muito importante. Ele é um bom sujeito, tem todos os valores certos, tem um bom senso comercial, é brilhante com os promotores e não aceita besteiras. E a estabilidade de ele ficar conosco pelos próximos cinco anos é uma ótima notícia. O esporte precisa de estabilidade, de trajetória, e ele está proporcionando isso.

MS: Um dos desafios de Domenicali é o calendário, porque parece que teremos cada vez menos corridas na Europa e o calendário está se tornando ainda mais global. Vamos perder Spa por duas temporadas. Isso é um desenvolvimento natural ou precisamos manter circuitos como Spa?

TW: Acho que, antes de tudo, estamos em boas mãos. Stefano vem de Imola. Eles têm seu apartamento literalmente em frente à pista. Portanto, com Stefano, temos alguém que entende muito bem a herança do esporte e que precisamos ir a esses lugares para tornar a Fórmula 1 popular em outras regiões do mundo. O truque é realmente encontrar o equilíbrio ideal. Manter os tradicionais que são espetaculares e adicionar novos e essa mistura é importante. E Stefano é claramente a melhor pessoa para julgar isso.

