Ser filho de uma das maiores lendas da história da Fórmula 1 deve ser algo muito complicado de aguentar, uma vez que toda a mídia e os fãs analisam cada passo que você dá. É isso que Mick Schumacher passa seguindo o legado do sobrenome que conquistou sete títulos mundiais entre a década de 1990 e 200 com Benetton e Ferrari.

O alemão esteve no circuito de Fiorano com a RM Sotheby's, uma empresa de venda de carros de luxo, para promover o leilão da Ferrari F2003-GA em que Michael conseguiu cinco vitórias [Espanha, Áustria, Canadá, Itália e Estados Unidos], uma máquina de quase 950CV de potência proporcionados por um motor V10 capaz de alcançar 19.000 rotações por minuto.

Em um vídeo postado no Youtube da empresa canadense, Mick Schumacher foi sincero sobre o que era essa época de domínio do seu pai na F1 com a Ferrari e, depois de experimentar o carro, explicou as principais diferenças em relação ao modelo atual.

"É, obviamente, impressionante poder pilotar esse carro, não é somente os chassis, mas o carro no garal. É um dos mais vitoriosos que existiu e te leva direto para os anos de 2002, 2003 e 2004", disse o alemão. "Sempre é um prazer para mim e para, digamos, meu amor com esse esporte poder pilotar esse carro."

"É muito rápido, é muito manejável nas freadas e na redução de velocidade. Simplesmente é um prazer pilotá-lo se você tem um V10 gritantes nas costas e é muito divertido, mas também tem um parte triste que é só poder pilotar aqui [no circuito de Fiorano], porque eu adoraria levá-lo a uma pista maior", continuou o piloto da Haas.

Na época em que sei pai causava medo nos traçados da categoria em um absoluto poder, não era raro ver Mick Schumacher no paddock, mesmo que com pouca idade, o que o deixa com um 'gosto ruim na boca' por não lembrar de tantas coisas como ele gostaria.

"Não lembro muito para ser sincero, somente algumas coisas que agora vejo e que gostaria de lembrar mais, porque acredito que foi o auge do nosso esporte e era quando os carros eram mais altos e melhores de pilotar", disse. "Além disso, as rivalidades eram excepcionais e eu gostaria de ter competido naquela época."

"Estes carros pertencem aos circuitos, não aos museus para serem vistos. Devem ser pilotados e agora este tem quase 20 anos, mas se pilota como no primeiro dia e se deve ter cuidado com ele", comentou o alemão.

Schumacher também deu pequenas explicações sobre como deveria se postar ao volante da Ferrari de quase duas décadas atrás: "Devo ser suave e perceber que é uma senhora de idade que preciso tratar com carinho, ter calma e aproveitar a viagem.

"A principal diferença é o peso, te impressiona a sensação de o quão rápidos são nas curvas de baixa velocidade. Não tanto nos pedaços de maior velocidade, mas mesmo lá eles se sentem bem, além de que a aerodinâmica era impressionante nessa época", continuou. "É muito diferente, mas tem tração e tudo, mas ao fim, era o piloto que fazia a diferença e isso era o legal dessa época."

"Adoro o som que esse carro tem e foi muito bom voltar a escutar em comparação com os da era turbo, mas é para onde vamos na atualidade. Na minha cabeça, sigo com a esperança de que possamos voltar aos V10 algum dia", sentenciou o piloto que vai sair da Academia de Pilotos da Ferrari no fim desta temporada.

