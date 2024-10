Pela primeira vez na história, a gigante automobilística alemã Volkswagen está planejando fechar três fábricas nacionais após 87 anos. Isso faz parte do plano de redução de gastos, essa decisão deve causar mais de 20 mil demissões, com a expectativa de cortes salariais.

A empresa enfrenta uma série de desafios para conseguir se manter forte no mercado. Isso se dá, principalmente, pela queda nas vendas fora da Europa, especialmente na China, a transição elétrica, recessão alemã e ascensão dos fabricantes chineses.

Para além disso, o grupo sofreu pesadas multas relacionadas aos escândalos do diesel.

Importante lembrar que, desde o anúncio da Audi na Fórmula 1, o projeto passou por uma série de mudanças. Essa transferência de pessoal na equipe de gestão, assim como a saída de Andreas Seidl e a chegada de Mattia Binotto, criaram certezas incertezas sobre o projeto.

O Grupo Volkswagen já enfrentou uma situação semelhante antes, com o escândalo do diesel em 2016-2017 levando ao cancelamento de vários programas de automobilismo, à retirada das corridas de rali e à saída da Audi e da Porsche da WEC.

No entanto, a Audi fez investimentos significativos no projeto para a F1, incluindo a aquisição total do Grupo Sauber e o desenvolvimento de instalações em Neuburg, e a empresa agora enfrenta uma decisão difícil: continuar com o projeto já em andamento à sombra de demissões significativas ou interrompê-lo, minimizando mais perdas.

Entretanto, a F1 poderia ser uma oportunidade de marketing atraente para o Grupo Volkswagen, especialmente no mercado chinês. De acordo com alguns especialistas, isso também poderia explicar por que a Audi está adiando o anúncio de seu segundo piloto para 2025, possivelmente considerando a contratação de Zhou Guanyu.

O piloto chinês está desfrutando de considerável popularidade em seu país natal como o primeiro piloto de F1 da China - no entanto, de acordo com o Motorsport.com, Zhou não é o favorito para a vaga.

A Deutsche Welle informa que o anúncio do fechamento das fábricas ainda não teve impacto no paddock da F1, mas que o assunto pode estar na pauta dos próximos GPs, a começar pela etapa brasileira.

