F1 - Leclerc: Gosto quando Max é muito agressivo nas corridas

A corrida do GP do México da Fórmula 1 sofreu uma grande reviravolta quando Verstappen recebeu duas penalidades, somadas ao total de 20 segundos, por suas manobras bruscas contra seu rival da McLaren.

No segundo incidente, quando o holandês tentou ultrapassar Lando Norris na curva interna da sétima curva, ambos saíram da pista, criando uma oportunidade para Charles Leclerc fazer a ultrapassagem.

O piloto da Ferrari, embora tenha sido ultrapassado por Norris, conseguiu terminar à frente de Verstappen, marcando mais pontos que o líder do campeonato pela quarta vez nas últimas cinco corridas. Leclerc está atualmente 71 pontos atrás do piloto da Red Bull na tabela, com 120 pontos ainda a serem conquistados.

"É a meu favor se Max continuar a correr de forma tão agressiva com Lando", disse Leclerc. "Isso me ajudará a me aproximar de Lando no campeonato, já que atualmente estou correndo com ele, e não com Max, que tem uma vantagem significativa na corrida por pontos", disse Leclerc ao portal RaceFans.

O piloto da Ferrari disse que, apesar de ainda ter uma chance matemática de vencer o campeonato, ele está pensando corrida a corrida e não busca se preocupar com a matemática.

"Mesmo que eu vença todas as corridas restantes, Verstappen ainda teria que ter vários finais de semana ruins, com os quais não posso contar", disse.

De acordo com a análise profissional de Leclerc, Norris poderia ter vencido a corrida à frente de Carlos Sainz se não tivesse perdido tanto tempo na batalha com Verstappen.

"Norris teve um ritmo incrível na segunda etapa. Para nós, foi uma sorte que o incidente no início da corrida o tenha deixado mais lento", disse o terceiro colocado no campeonato.

Leclerc perdeu o segundo lugar no final da corrida depois de quase bater no muro na última curva.

"Eu sabia que seria extremamente difícil manter a posição. Tentei aproveitar ao máximo a última curva, mas ultrapassei os limites e perdi o controle e, com isso, a posição", admitiu o piloto da Ferrari.

